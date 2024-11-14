Polip tedavisi kalın bağırsak kanserini yüzde 90 oranında önlüyor

Vücutta prostat kanseri, kalın bağırsak kanserleri önlenebilir kanserler arasında yer alıyor. Yine kadınlarda meme kanserinde öncü lezyonlar tespit edildiğinde önüne geçilebiliyor. Kalın bağırsak kanserleri ise dünyada çok sık görülüyor ve dünya genelinde en sık görülen 10 kanser türü sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Ölüm sebepleri arasında ise kalın bağırsak kanseri ikinci sırada bulunuyor.

Kalın bağırsak kanserinin yüzde 90 oranında önlenebilir olduğunu açıklayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu: "Birtakım kanserler vardır ki görüldüğü bölgede kanserleşmeden önce birtakım öncü lezyonlara sebep olurlar. Bu öncü lezyonları zamanında tespit edersek, kanseri de önlemiş oluyoruz" dedi.

Kanserleşme riskine meyilli oluşumlara dikkat!

Kalın bağırsak kanserlerinin yüzde 90 oranında polipler üzerinde geliştiğinin altını çizen Okçu, poliplerin yüzde 30'u tanı konulduğu zaman kanserleşme riskine meyilli oluşumlar olduğunu vurguladı. Okçu, "Polipleri zamanında tespit ettiğimiz, tanısını koyduğumuz ve tedavisini yaptığımız zaman, kalın bağırsak kanserlerini de önleyebiliyoruz. Bu polipler çıkarıldığı zaman yüzde 90 oranında kanser oluşumunun önüne geçmiş oluyoruz" ifadesini kullandı.

50 yaşından sonra kontroller aksatılmamalı

Hastalığın herhangi bir belirtisi olmadığını ancak hastaya kolonoskopi yapıldığı zaman tespit edebildiğini aktaran Okçu, şunları kaydetti: "Nadiren de olsa şüphe edeceğimiz birtakım klinik belirtiler de olabiliyor. Bunlar arasında hastanın dışkısında kan görmesi, son zamanlarda dışkı alışkanlıklarında olan değişiklikler ve bağırsak düzensizliği olabilir. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olan kişiler, kronik iltihaplı hastalıklar, genetik sendromları bulunan hastalarda polip riski yüksektir. Kolon kanserlerinin riski 50 yaşından sonra artmaktadır. 50 yaşından sonra toplumu taradığımız zaman insanların yüzde 25'inde polip görebiliyoruz. 60 yaşın üzerinde bu oran yüzde 30, 70 yaşın üzerinde ise yüzde 70'e dayanıyor. Bu nedenle 50 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır."