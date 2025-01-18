Prof. Canan Karatay dikkat çekmişti: Hapın adında var ama içeriğinde 'kolajen' yok!

Her ne kadar hakkında 'meslekten men' iddiasıyla dava açılmış olsa da, insan sağlığına yönelik açıklamalarıyla gündeme damga vurmayı alışkanlık haline getiren Prof. Dr. Canan Karatay bir kez daha haklı çıktı.

Son dönemin 'gençlik aşısı' olarak lanse edilen ve sosyal medyada kullanımı sıkça teşvik edilen kolajenin ancak tüketilebilen gıdalardan alınabileceğini iddia eden Prof. Karatay bu kez de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

Yüzde 1 kolajen dahi içermiyor...

Sağlığa zararlı ürünleri ifşa ederek halk sağlığına katkıda bulunmayı hedefleyen Bakanlığın yeni listesinde bu kez bir kolajen hapı markası yer alıyor. Ürünün üzerinde 5000 miligram kolajen içerdiğine dair bilgi olmasına karşın yapılan incelemeler sonucunda içeriğinde yüzde 1 oranında dahi kolajene rastlanmayan marka ve benzerlerine dair açıklamalarda bulunan uzmanlar, bu ve benzeri ürün kullanımının gençleşmek bir yana, sağlığa olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Karatay'ın önerisi: Kelle paça tüketmek

Kolajene yönelik açıklamalarında Prof. Dr. Karatay daha önce "Vücudun sağlıklı yapı taşına ihtiyacı var. Kelle paça bunu sağlıyor vücuda bütünüyle" diyerek kelle paçanın vücuda kolajen sağladığını belirtmişti.