Prof. Dr. Bülent Şekerel: Çocukluk çağında besin alerjisi görülme sıklığı artıyor

24 Eylül 2019

Mehmet KAYA

Şekerel, Şekerel, özellikle kendileri çocukluk çağında besin alerjisi geçiren anne-babaların çocuklarını korumaya çalışırken doğal ortamdan, hatta sosyal yaşamdan koparabildiğini ya da kısıtladıklarını vurguladı.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) “Yaprağından tanısın, doğadan kopmasın” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanyanın amacının çocukluk çağında ortaya çıkan besin alerjisi konusunda farkındalık oluşturmak ve çocukların besinlerin nasıl yetiştiğini öğrenmesini sağlamak olduğu bildirildi. Kampanyanın ilk pilot uygulaması da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Akgül Ulusoy Anaokulu’nda sera kurulmasıyla gerçekleştirildi.

Kampanya hakkında bilgi veren Bülent Şekerel, dünyada toplam 250 milyon besin alerjisi hastası olduğuna işaret ederek, “Yakın zamanda sıklığındaki artışa paralel şekilde besin alerjisi sebebiyle acil servise başvuru ve hastaneye yatış oranlarında artış olduğu rapor ediliyor. Ülkemizde ise çocuklarda yüzde 8 oranında besin alerjisinin görüldüğü tahmin ediliyor” dedi.

Genetik nedenler, sezaryen doğumun artması, batı tipi yaşam biçiminin alerjilerin artmasına etkisinin bilindiğini belirten Şekerel ailelerin daha fazla bilgi sahibi olmasının önem taşıdığının altını çizdi.

“Besin alerjisi, çocukları ayrıştıracak, doğadan ve sosyal yaşamdan uzak tutacak bir hastalık değildir” ifadesini kullanan Prof. Dr. Şekerel, “Etkilerini bilip, önlemlerini alarak alerjisi olmayan bireyler ile birlikte yaşayabilecekleri bir alerji çeşididir. AİD olarak, bu konuda farkındalık yaratılmasını ve besin alerjisi olan çocukların toplumdan soyutlanmamasını istiyoruz” dedi.

Besin alerjileri her yaşta ortaya çıkabilir, bebeklikte ilk belirtileri ortaya çıkar

AİD Besin Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Cansın Saçkesen de besin alerjisinin her yaşta ortaya çıkabildiğini ancak ilk belirtilerini bebeklik döneminde belirti vermeye başladığını kaydetti. Besin alerjisinin tek bir besine veya birden çok besine karşı olabileceğini aktaran Saçkesen, en sık görülen alerjenleri süt, yumurta, kuruyemişler, buğday, baklagiller, balık, susam, kırmızı et olarak sıraladı.

Tüketemediği besinin yerine alternatif besin önerileri sunulması gerekir

Besin alerjisi olan çocukların tedavilerine ilişkin bilgi veren AİD Besin Alerjileri Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Zülfükar Akelma ise çocukların büyüme ve gelişmelerinin olumsuz etkilenmemesi için tüketemediği besinin yerine alternatif besin önerileri sunulması gerektiğini anlattı.



Tedavide en klasik yaklaşımın alerjik besinin diyetten çıkarılması olduğunu vurgulayan Akelma, “Ancak alerjik besin, temel besin kaynaklarından biri ise veya çok sayıda besine karşı alerji söz konusu ise bu durum hem aile hem de hasta için kolay olmaz. Pek çok hastada besin alerjisinin düzelme şansı olsa da bazı hastalarda ömür boyu devam edebilme olasılığı da göz önünde bulundurulduğunda hasta-aile-hekim arasında güçlü bir iş birliği gerekir” şeklinde konuştu.