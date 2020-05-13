Prof. Özbek: Lösemi, kanser, talasemi hastaları zor durumda

13 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA (DÜNYA) - Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Özbek, kan bağışının azalması nedeniyle stokların kritik seviyelere geldiğini, lösemi, kanser, talasemi hastalarının zor durumda olduğunu söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Özbek, COVID-19 salgını nedeniyle kan bağışçılarının kan merkezlerine gitmekten çekindiğini söyledi. COVID-19’un kan yoluyla bulaşan bir hastalık olmadığını, kan merkezlerinin hijyene yönelik her türlü önlemi aldığını vurgulayan Özbek, vatandaşları kan bağışına çağırdı.

4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor

Namık Kemal Özbek, kan ve plazmanın bağışçılar dışında herhangi bir kaynaktan elde edilemediğini ve kritik bir sağlık ürünü olduğunu vurgularken, bazı hastalar için kan ve plazmaya düzenli erişimin hayati önemde olduğunu hatırlattı.

Daha çok çocuklarda görülen lösemi ile kanser ve Akdeniz anemisi hastalarının sıklıkla kana ihtiyaç duyduğunu, kaza ve ameliyatlarda da kan ihtiyacının hayati olduğunu vurgulayan Özbek, “Yapılan istatistiklere göre Türkiye’de her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor.” dedi.

Prof. Dr. Namık Kemal Özbek, halk arasında “beyaz kan” olarak bilinen trombosit temininde zorluklar yaşandığını, bu kan ürününün kanser, lösemi ve kanamalı hastalar için hayati önemde olduğunu bildirdi.

“Kan bağışına çağırıyorum, güvenle kan verilebilir her türlü önlem alındığı bildiriliyor”

Bağışçıları kan vermeye çağıran Prof. Dr. Özbek, kan bağışı yapabilecek kişilerin salgından çekinerek kan merkezlerine gitmediğini oysa ortamın güvenliğinin tam olarak sağlandığını, kaldı ki COVID-19’un kan yoluyla bulaşmadığını vurguladı. Prof. Özbek şunları kaydetti:

“COVID-19 kan yoluyla bulaşan bir hastalık değildir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’ne göre 18-65 yaş arası, vücut ağırlığı 50 kg üzerinde olan, herhangi bir kronik hastalığı olmayan herkes kan bağışlayabilir.

Kızılay ve diğer kan bağışı yapılan merkezlerde vericilerin korunması için tüm önlemlerin alındığı bildirilmiştir. Bir kan bağışının en az 3 kişinin hayatını kurtarabilecek, eşsiz ve sadece insandan elde edilen bir tedavi aracı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenlerle, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği olarak saygıdeğer halkımızı duyarlı olmaya çağırıyor, aynen salgın dönemi öncesinde olduğu gibi kan bağışlarını sürdürmelerini arz ediyoruz.”