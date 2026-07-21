Rahim naklinde bağışıklık sistemi organı reddetti

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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 18 Temmuz'da donörden alınan 1 kalp, 2 böbrek, 1 karaciğer, 2 kornea ve 1 rahmin başarılı ameliyatlarla hastalara nakledildiği belirtildi.

Doku uyumunun tam olduğu M.B. isimli hastaya da rahim nakli yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İmmünolojik nedenlere bağlı organ reddi gelişmiştir. Hastamızın yaşamını riske atmamak amacıyla, nakledilen rahim ameliyatın ikinci gününde çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi servisimizde devam etmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, organ bağışıyla birçok hastaya yeniden umut olan donörün ailesine başsağlığı, tedavi süreci devam eden tüm hastalara acil şifalar dileklerinde bulunuldu.