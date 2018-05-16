'Ramazan Lezzetleri' bugün gazeteniz DÜNYA'da
Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olan Ramazan başladı. Zengin içeriğiyle 'Ramazan Lezzetleri' özel dosyası bugün gazeteniz DÜNYA'da...
Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olan Ramazan bugün başladı. Yeterli ve dengeli beslenme için iftar, sahur ve ara öğünde yenilmesi gerekenler, iftara özel menüler ve keyifli söyleyişilerin yer aldığı "Ramazan Lezetleri" özel dosyamız bugün DÜNYA gazetesi ile birlikte abonelerine ulaştı.
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