Ramazan’da halsizlik su tüketimi ile önlebilir

Ramazan ayında değişen beslenme ve sıvı tüketimi alışkanlıkları, vücudun sıvı dengesini doğrudan etkiliyor. Yanlış su tüketimi, sağlık problemlerine yol açılırken, yeterli ve dengeli su içmek ise oruç sürecini daha sağlıklı hale getirebiliyor.

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, Ramazanda su tüketimiyle ilgili önemli uyarılarda bulunarak, iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içmenin önemine dikkat çekti. Aktepe, bir anda fazla su tüketmek yerine, iftardan sahura kadar belirli aralıklarla su içilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin su ihtiyacını karşıladığını belirten Aktepe, bunların aksine vücuttan su atılımını artırabileceğini ifade etti. Su kaybını önlemek için sahurda su içmenin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Aktepe, oruç tutan bireylerin gün boyunca susuz kalmamak adına iftar ve sahur arasında en az 1.5-2 litre su tüketmelerini önerdi.

İftardan sahura 2, 5 litre su tüketilmeli öneriliyor

Gün içinde vücudun susuzluk çekmemek için önerilerde bulunan Aktepe, ‘’Günlük tüketmemiz gereken su miktarını 2.5 litre olarak düşünürsek bunun 1 litresini sahurda, 1.5 litresini iftardan sahura kadar tüketmeliyiz ki gün boyunca vücudumuz susuz kalmasın. Ramazan ayında özellikle vücudun ihtiyacı olan mineralleri sağlayabilmek için mineral açısından zengin doğal kaynak ve doğal mineralli suların tüketilmesi ve bu suların içine limon ilave etmek elektrolit kayıplarını önler. Oruç tutarken genellikle yaşanılan halsizlik durumunun da böylece önüne geçilir. Çünkü halsizlik genellikle elektrolit kaybına ve kan şekeri dalgalanmalarına bağlı gelişir” diye konuştu.

İftar zamanında yapılan hatalara da dikkat çeken Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, “Oruç açılmasıyla birlikte çok hız lı ve çok miktarda su içmek, hem midenin hızla boşalmasına hem de kan şekerinde ani düşmeler neden olur. Ayrıca böbreklerin çok hızlı çalışmasına ve çok idrara çıkmaya da neden olur ki, böyle bir durumda vücut, faydalı etkisinden yararlanmadan suyu idrarla dışarı atar. Suyu oturarak, yavaş yavaş içmek, hatta mümkünse oda ısısında olan su tüketmek en doğrusudur’’ ifadelerini kullandı.

Yağlı gıdalar su ihtiyacını artırıyor

Su kaybını tetikleyecek gıdalardan ve içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten Aktepe, ‘’Tuzlu, yağlı, kızartmalı gıdalar ertesi gün daha çok su samamıza neden olur. Sahurda salatalık, kabak, ıspanak, brokoli, balkabağı, portakal, mandalina, kırmızı ve siyah orman meyveleri, bolca yeşillik, yulaf, yoğurt, kefir gibi besinlerin tüketimi, oruçlu kişiyi gün içinde hem tok tutar, hem de daha az susatır” dedi.