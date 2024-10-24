Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlandırmasındaki euro kuru yüzde 23,5 artırıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasmda kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri 2024 yılı Ekim ayında yüzde 23,5 arttırılarak, yeni dönemsel euro değeri 21,6721 TL olarak belirlendi.

Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları, depocu kârı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı kârı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu kârı yüzde 6, eczacı kârı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu kârı yüzde 3, eczacı kârı yüzde 13 olacak.

Barem değerleri euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde 39,05 TL oldu.

Yeni euro değerine göre hesaplanan beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, 2025 yılı için de uygulanmaya devam edecek.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.