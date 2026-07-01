Resmi Gazete'de yayımlandı: SGK, muayene katılım payı tarifesini güncelledi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğiyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında uygulanacak muayene katılım paylarını yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemeye göre, ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı 50 TL olarak uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak hastaneler, devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde muayene katılım payı 90 TL olarak belirlendi.

Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde uygulanacak katılım payı 100 TL olurken, aynı tutar ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için de geçerli olacak.

Aile hekimi sevkine yüzde 50 indirim

Tebliğe göre, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.

Düzenleme kapsamında ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinde yer alan "5" ibaresi "30" olarak değiştirildi.

Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.