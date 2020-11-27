Rusya, Sputnik V aşısını Hindistan'da üretecek

Rusya Varlık Fonu ile Hindistanlı ilaç şirketi Hetero arasında varılan anlaşma ile Rusya'nın COVID-19 aşısının 100 milyon dozluk bölümü Hindistan'da üretilecek.

Açıklamaya göre, anlaşma kapsamında üretimin 2021 yılı başında başlaması hedefleniyor. Rusya, öte yandan AstraZeneca'ya aşı etkinliğinin artırılması için iki şirketin aşılarının birleştirilmesi çağrısında da bulundu.