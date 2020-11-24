Rusya'nın COVID-19 aşısı yüzde 95 etkili

Rusya'nın Sputnik V adlı COVID-19 aşısını üreten Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, aşının ilk uygulamadan 42 ya da ikinci uygulamadan 21 gün sonra yüzde 95 etki gösterdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada aşının herhangi bir yan etkisinin gözlenmediği belirtildi.

Aşının üçüncü faz denemelerinde, aşının ilk dozdan 28 gün ya da ikinci dozdan 7 gün sonra yüzde 91,4 etkili olduğu ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada aşının yüzde 92 etkili olduğu duyurulmuştu.