Saç ekimi ve tedavisine 45 milyon liralık yatırım

Dr. Servet Terziler, Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i İstanbul Etiler'de açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım bedeliyle tamamlanan Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic, Ocak 2022'de hizmete girecek.

Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Servet Terziler, kısa süre sonra hizmete girecek merkezle ilgili, şu bilgileri paylaştı: "20 yıldır da saç tedavilerinde her şeyden önce bir Türk hekim olarak, dünyada kabul görecek yeni protokoller geliştirme gayreti içerisinde oldum. Şimdi ise katma değeri yüksek bir iş planı içerisinde tamamen butik, kişiye özel bir şekilde, insanların ihtiyaçlarına yönelik saç ekimi, saç tedavileri ve anti-aging çözümlerinin planlandığı bir sistemi geliştirdik. Dünyada özellikle kalite bilinci gelişmiş, isteklerinde net olan dünya insanlarına hizmet verecek standartlarda bir saç ekim merkezini hayata geçiriyoruz. Mücevher ustası titizliğinde, saç ekimini bir sanat eseri bilinciyle baştan sona toplam kalite yönetimi ile icra eden çekirdek kadromuzla yola çıktık. Amerika’da ve Almanya’da en son uygulanan anti-aging tedavi protokolleri uygulanmaya başlandı. Gen üzerinden, kişiye özel, saçı ekmeden çoğaltan ve kişinin gen haritasına uygun bir şekilde geliştirilen saç serumları ve tedavi protokolleri uygulanmaya başlanıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin ve dünyanın en üst seviyesinde kalite bilinci gelişmiş insanlara hizmet verecek bir kompleks için artık geri sayımdayız.”