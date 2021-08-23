Şafak Hastaneler Grubu, İstanbul Cerrahi’yi satın aldı

Şafak Hastaneler Grubu, İstanbul Cerrahi Hastanesi’ni bünyesine kattı. 1998’de Gaziosmanpaşa’daki Şafak Hastanesi’ni satın alan Öztürk ailesi tarafından temelleri atılan grup, 2013 yılında Özel Ataköy hastanesini satın aldı. Grup, 2012 yılında Acıbadem Grubu’na sattığı JFK Hospital’ı 2016 yılında Aile Hastanesi adıyla geri aldı.

Yunan Marfin Investment Group'a (MIG) ait sağlık grubu şirketi Hygeia, 2008'de hastanenin yüzde 50 hissesine 47 milyon dolar ödemişti. Daha sonra 2011 yılında Hygeia, Şafak Grubu'nun Türkiye'deki 4 hastanesinin de sahibi olan Genesis Holdings SA'daki yüzde 50'lik hissesinin 22 milyon dolara 2011’de Öztürk ailesine geri sattı.

Şafak Hastaneleri, 1998 yılında kuyumculuğu bırakan Saim, Seçim ve Mehmet Öztürk kardeşler tarafından kurulmuştu.