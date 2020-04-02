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Sağık turizmi salgından nasıl etkileniyor? Dr. Servet Terziler DÜNYA canlı yayınında

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık turizminde son yaşanan gelişmeleri Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında değerlendirdi.

Sağık turizmi salgından nasıl etkileniyor? Dr. Servet Terziler DÜNYA canlı yayınında
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında Ceyhun Kuburlu’nun sorularını yanıtladı.

Sağlık turizmi bu süreçten nasıl etkilendi?
Sektörün korona salgınına yönelik önlemleri var mı?
Salgın bittikten sonraki süreçte neler yapılacak?

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