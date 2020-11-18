Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük illerdeki artış ülke geneline yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 yerli aşıdan birinde klinik aşamadan insan denemelerine geçildiğini belirterek, "Yerli aşıya yıl bitmeden kavuşmanın ümidi içindeyim" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Komisyon'da yaptığı sunumda aşı konusuna da değinerek, "Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir." şeklinde konuştu.



Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda." diye konuştu. Koca, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz oldu. Hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız." şeklinde konuştu. Koca, şunları söyledi:



"Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.