Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama haricinde de evde zaman geçirilmesini istedi

Bakan Koca, İstanbul'daki sağlık kurumlarının yöneticileriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirmede bulunduklarını, toplantıda pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerinin durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

İstanbul'da ağır hasta sayısında artış yaşandığını ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşlara, "Kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" uyarısında bulundu.

Acil durum hastanelerine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, söz konusu hastanelerin artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk ile İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti.