Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunması gerektiğini hatılrlattı ve "Belirtileri COVID-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti.
Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri COVID-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.