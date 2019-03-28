Sağlık Bakanı Koca: Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz

28 Mart 2019

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettiğini, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacağını belirten Bakan Koca, "Baykal'ın Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili, şunları kaydetti:

"Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık."

Sağlık Bakanı Koca, "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmen sandıklara taşınacak"

Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Ocak ayında bir genelgemiz oldu, yatağa bağımlı olan hastalarla ilgili e-reçete uygulaması yani aile hekimliği üzerinden yapılan bir uygulama. Bu süreçte e-reçete üzerinden verdiğimiz rapor sayısı 50 bin." dedi.

Bakan Koca, Şehir Hastanelerinde gerektiğinde özel sektörden de hekimin sözleşme yaparak çalışabilirliğinin mevzuat boyutuyla sağlandığını belirtti.

"Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz"

Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek." ifadelerini kullandı.