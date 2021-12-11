Sağlık Bakanı Koca’dan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, “Türkiye’de ilaç bulunamıyor” haberlerinin somut gerçekle ilgisinin olmadığını söyledi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, Türkiye'de ilaç ve tıbbi cihazın regülasyonundan sorumlu uluslararası tanınırlığı bulunan bir otorite olduğuna dikkat çeken Koca, kurumun faaliyetleriyle bugün Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'inin ülkede üretildiğini, her yıl ilaç ihracatının katlanarak arttığını anlattı.

Koca, “Türkiye’de ilaç bulunamıyor” haberlerine ilişkin ise “Somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek, 'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz.' feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız." diye konuştu.

“Türkiye dünyada COVID-19 aşısı üretebilen 6 ülkeden biri”

Türkiye'nin, dünyada COVID-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti: "Bu başarı, vekalet ettiğiniz bu milletindir. Türkiye, yaklaşık 50 yıl sonra yüzde 100 kendi imkanlarıyla aşı geliştirdi. Bu değere sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Yalnızca COVID-19 aşısı değil, teknoloji transferiyle ülkemize getirilmek üzere suçiçeği, hepatit A ve kuduz aşısı için de çağrıya çıkarak ülkemize yatırım yapılması için imkan sağladık. Bu üç aşı ile aşı yerlileştirme çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibarıyla bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız.”