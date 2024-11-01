Sağlık Bakanı Memişoğlu yeni aile hekimliği yönetmeliğini değerlendirdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, uygulamaya konan yeni yönetmelik hakkında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor” diyen Bakan, yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, hekimlerin ve sağlık çalışanların da memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın ‘aile hekimi’ olmasını istiyoruz diyen Memişoğlu, yeni düzenlemeyle aile hekimi başına düşen nüfus 4 binden 3 bin 500'e indirildiği belirtti ve ekledi: "Aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi. Yönetmelikte, kronik hastalıkların etkin takibi ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesine yönelik yeni teşvik ödeme oranları belirlendi."

Nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak

Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.

Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.

Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendi

Yönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.