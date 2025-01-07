Sağlık Bakanı Memişoğlu'dan yeni hekim atamalarına yönelik açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik 1616 yeni doktor atamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.
AA
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.