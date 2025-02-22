Sağlık Bakanlığı 3 aylık kronik hastalık tarama verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların farkında olmadıkları kronik hastalıkların taramasının yapıldığı çalışmalara dair rakamsal verileri açıkladı.

Açıklamaya göre 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında, 8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimiyle 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması yapıldı.

1,5 milyon vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu

Kronik hastalık taramalarında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. Erken teşhis sayesinde vatandaşlar, kronik hastalıkların komplikasyonları kendilerini etkilemeden müdahale imkanına kavuştu ve tedavi almaya başladı.

4 ana başlık: Şeker, tansiyon, kalp, obezite

Şeker taramasında, 4 milyon 146 bin 599 kişiyle temas kuruldu. 2 milyon 646 bin 739 kişiye tarama, 1 milyon 623 bin 177 kişiye izlem yapıldı. 133 bin 697 kişinin tedavisine başlandı.

Tansiyon taramasında, 8 milyon 614 bin 940 kişiyle temas kuruldu, 5 milyon 304 bin 380 kişiye tarama, 3 milyon 391 bin 984 kişiye izlem yapıldı. 45 bin 973 kişinin tedavi ve takibi gerçekleştirildi.

Kalp taramasında, 4 milyon 242 bin 644 kişiyle temas kuruldu, 1 milyon 322 bin 900 kişiye tarama, 2 milyon 943 bin 328 kişiye izlem yapıldı. 179 bin 646 kişiyle izleme geçildi.

Obezite taramasında da 7 milyon 173 bin 518 kişiyle temas kuruldu, 6 milyon 946 bin 579 kişiye tarama, 344 bin 298 kişiye izlem yapıldı. 1 milyon 336 bin 192 kişinin tedavisi yapıldı.