Sağlık Bakanlığı, bilişim personeli alacak

Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.