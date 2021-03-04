Sağlık Bakanlığı için normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler" başlıklı resmi yazı yayımlandı.

Resmi yazıya göre, Cumhurbaşkanlığınca, COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasına İlişkin "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenlemeye yer verilen genelge ise 1 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu genelge ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel, amirinin izni dışlında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek.

COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde, Sağlık Bakanlığınca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve mücadelenin sağlıklı, kesintisiz, etkin, ve yeterli sayıda mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen birçok alanda düzenleme yapılarak teşkilatlara ve kamuoyuna duyuruldu.

"Bütün personel tam zamanlı olarak mesailerine devam edecek"

Gelinen süreçte, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde COVID-19 salgınının kamu sağlığı için ciddi bir tehdide dönüşmesi tehlikesinin kontrol altına alındığı vurgulanan resmi yazıya göre, bu çerçevede Sağlık Bakanlığınca yayımlanan daha önceki genel yazılar yürürlükten kaldırıldı ve "yeni kontrollü normalleşmeye" uygun düzenlemeler yapıldı.

Resmi yazıda, istihdam şekline bakılmaksızın Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelle ilgili düzenlemeler şu şekilde yer aldı:

"- COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2 Haziran 2020'deki genel yazıları uyarınca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.

- Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek.

- Personelin talebi halinde, 27 Kasım 2020'deki genel yazımız ile durdurulan, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecek.

- 27 Ağustos 2020 tarihli 'esnek çalışma' konulu genel yazımız yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel, 2 Mart 2021'de tam zamanlı olarak mesailerine devam edecek. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenmesi halinde mesai konusunda bu saatlere riayet edilecek.

- Bakanlığımız uhdesinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele, muvafakat verilmesi uygulamasına müsaade edilecek. İstanbul'a yönelik 6 Nisan 2020'deki 'personel hareketleri' konulu genel yazımız yürürlükten kaldırıldı.

- Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin, mezkur izinlerinin sonlandırıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecek.

- Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (resen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler alınacak."

Resmi yazıyla COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde Mart 2020'den itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu resmi yazı, Türkiye genelinde tüm il sağlık müdürlüklerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ve Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğüne gönderildi.