Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tanı kitinin laboratuvar detaylarını açıkladı

17 Şubat 2020

Mehmet KAYA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda, tanı kitinin hızlı sonuç vermesinin önemli olduğunu, bunu 75 dakikaya kadar çekmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Koca, tanı kitinin yurt dışına satışının da sözkonusu olduğunu vurgulamıştı.



Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs (COVID-19) Ulusal Viroloji Laboratuvarı detaylarını paylaştı. Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu verdiği bilgide, DSÖ’nün yayınladığı Koronavirüs tespitine yönelik spesifik testleri tasarlayarak yayımladığını hatırlatarak, “Laboratuvarımızda halihazırda mevcut olan Pan Koronavirüs PCR dediğimiz yöntemi kullanmak ile beraber acaba Covid-19’a yönelik gerçek zamanlı PCR testini uygulamaya sokabilir miyiz diye araştırdık ve bu konuyla ilgili merkezlerle temasa geçerek bu testte kullanılacak önemli bir bileşen olan ‘primer probların’ siparişini verdik. Daha sonra yine yerli üretim bir enzim ile beraber bu primerler geldikten sonra yerli kaynaklarımız kullanılarak gerçek zamanlı bir kitin optimizasyon çalışmalarını yaptık” bilgisini verdi.



Doç. Dr. Korukluoğlu, optimizasyon için uluslararası merkezlerden pozitif kontrollerin talep edildiğini belirterek, olumlu sonuç alınması üzerine tanı kitinin geliştirildiğini bildirdi. Doç. Dr. Korukoğlu, halen şüpheli olarak gönderilen vakaların tanısının bu kitlerle yapıldığını bildirdi.

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, yerli tanı kiti sayesinde zaman kaybetmeden şüpheli kaynağın tanısının yapılabildiğini, tanı kitinin yurt dışından siparişlerinin 1-1,5 aya kadar zaman kayıplarının görülebildiğini belirtti.



Tanı süresi 90 dakika altına indirilmeye çalışılıyor



Doç. Dr. Korukluoğlu, tanı süresinin 90 dakikanın altına indirilmesi yönünde çalıştıklarını da belirterek, “İlk başta mesela 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da DSÖ’den gönderilen pozitif kontrolleri uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor. Hatta bugün onun bir denemesini kurduk ve başarılı sonuçlar aldık. Şimdi biraz daha kısa süren bir protokole geçiş yapacağız. Ama bu tabii ki asla testin kalitesinden ödün vermeden son derece güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor” diye konuştu.