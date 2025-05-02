Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyen vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı.

Bakan Memişoğlu ayrıca, adayların tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerini de açıklamıştı.

Bu duyurunun ardından vatandaşlar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’nun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayınlandı mı? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Tercih kılavuzu yayınlandı

Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyenlerin merakla beklediği kılavuz yayınlandı.

Kılavuzda Sağlık Bakanlığı personel alımı, KPSS tercih kılavuzu, başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı gibi bilgilere yer verildi.

Tercih kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tercih ekranına ulaşmak için buraya tıklayınız.