Sağlık Bakanlığı’ndan hantavirüs açıklaması: Türkiye’de vaka yok

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, hantavirüsle ilgili iddiaların bilimsel veriler ışığında değerlendirildiği belirtilerek, vatandaşların yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, Bakanlığın halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi.