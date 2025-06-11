Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması! 'Kene yoğunluğu önceki senelerden fazla değil'

Son dönemlerde artan kene vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Türkiye'de kene yoğunluğunun geçmiş yıllara kıyasla arttığına dair herhangi bir bulgunun bulunmadığını ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadelenin kesintisiz sürdüğü duyuruldu.

"Tüm kenelerde hastalık etkeni yok"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin coğrafi özelliklerinin kenelerin çoğalmasına uygun olduğu vurgulandı. Özellikle hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde kenelerin daha sık görüldüğü belirtilerek, "Türkiye'de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır. Bilinmelidir ki tüm kenelerde hastalık etkeni yok, yani her kene tutunan kişi hastalığa yakalanmaz" denildi.

2002 yılında görülmeye başlandı

KKKA vakalarının 2002 yılında İç Anadolu’da görülmeye başlandığı, 2003’te ise kesin tanı konulduğu hatırlatıldı. Bu hastalığın Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu vaka bildirim sistemleri üzerinden düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Tokat’ta tespit edildiği iddia edilen Haemaphysalis longicornis türü kene ile ilgili olarak, bu türün Doğu Asya kökenli olduğu, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de bulunduğu ifade edildi. Bakanlık, "Bu türün insanlara KKKA virüsünü taşıdığına, KKKA hastalığına neden olduğuna ya da bölgede bu hastalığın dışında başka bir hastalığa yol açtığına dair bilimsel bir veri yoktur. Bu kene türü ile ilgili yapılacak çalışmalara yönelik değerlendirmelerimiz devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Hastalığa yakalanan kişilerle temastan kaçınılmalı

Kene ısırıklarına karşı alınması gereken önlemler de hatırlatıldı. Riskli alanlardan dönüşte vücudun özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgelerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Kenelerin uygun şekilde çıkarılması ve çıplak elle temas edilmemesi gerektiği ifade edilirken, "Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişilerin gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) alması gereklidir" denildi.