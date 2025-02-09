Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde basına yansıyan ölüm vakaları üzerine sarı serum hakkında kapsamlı bir bilgilendirme paylaşıldı. Açıklamada, sarı serumun normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici gibi bileşenler içerebileceği ifade edildi.

"Sebep olabileceği sağlık riski kişiye göre değişir"

Bakanlık, ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği halde vücudun vitamin ve minerallerden yeterince faydalanamadığı kişilere, bu tür serumların ancak hekim kararı ve steril cihazlar ile kontrollü ortamda uygulanabileceğine dikkat çekti. "Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, 'akşamdan kalma' gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir" denildi.

Bakanlık, sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydasının bulunmadığını ve bazı durumlarda zararlarının olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını belirtti. Ayrıca, kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (böbrek hastalığı, idrar söktürücü ilaç kullanımı veya aşırı alkol alımı gibi durumlar) magnezyum içeren serumun kalpte ritim bozukluklarına yol açabileceği, sarı serumun depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

"Beyin felci dahil ciddi problemlere yol açabilir"

Sarı serumun hızla verildiğinde tansiyon düşüşü, bilinç bozulması hatta bayılma gibi olumsuz etkiler yaratabileceği de ifade edilen açıklamada, damar içi sıvıların yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde olumsuz etkiler yaratabileceği bildirildi. Ayrıca "Bazı vitaminlerin aşırı alınması, örneğin; aşırı B vitamini verilmesi hayatı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Serumun akış hızı ve miktarı kişiye göre ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su alıp şişmeye yol açabilir. Serum ile damara verilecek hava kabarcıkları beyin felci dahil ciddi problemlere yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sarı serumun yalnızca aşırı sıvı kaybı olan ve kan değerleri ölçülerek mineral ve vitamin eksiklikleri tespit edilen kişilere, hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumlarında verilmesi gerektiğini vurguladı.