Sağlık Bakanlığı'ndan yani düzenleme: İlaç fiyatları arttıkça aynı oranda eczacıların kârı da artacak

Sağlık Bakanlığı, eczacıların kur farkı nedeniyle gelir kaybı yaşamamalarına yönelik bir adım attı.

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı olarak yaşanan artışlar eczacıların kâr oranlarına da yansıtılacak. Bu adımla, eczacıların gelir kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsıyor"

Sağlık Bakanlığı, dün Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"a ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel Euro kuru değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncellendiği belirtildi.

Söz konusu güncellemenin, bir önceki yılın ortalama Euro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, güncel değerin, diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiği, düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı ifade edildi.

"Her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek"

Açıklamada, mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığı için eczane kar baremlerinin sabit kaldığı, bu nedenle birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranıyla satıldığı aktarıldı.

Eczacıların karlılık dilimlerinin, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulandığı ifade edildi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan düzenlemenin, eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek."

Bakan Memişoğlu: Yeni bir dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle eczacılarımız için yeni bir dönem başlıyor. İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar, sağlık sistemimizin değeri; eczaneler, sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.