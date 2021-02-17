Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı proje yarışmasına davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması yapılacak.

Yarışma alanı, başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döneminden başlayarak sağlık alanı olarak gelişmiş ve bu yüzden “Sıhhiye” ismiyle anılan bölge içinde yer almaktadır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsiz olarak gerçekleşecek.

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