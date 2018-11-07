Sağlık düzenlemeleri teklifinin 5. maddesi komisyondan geçti

07 Kasım 2018

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte Genel Sağlık Sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.

Teklifin, tekriri müzakere yapılan 5. maddesi üzerinde söz alan milletvekilleri, görüşlerini bildirdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, söz konusu maddenin kabul edilmesi halinde birçok mağduriyetin yaşanacağını savunarak, "Kutsal bir mesleği yürüten hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının yıllarını verdiği mesleğini, kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın onların elinden almanın yanlış olacağını düşünüyoruz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kamudan KHK'ler ile yapılan ihraçları eleştirerek, "Bu ihraç listeleri, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yapılmadı. Herhangi bir soruşturması olmayan veya varsa bile bunlar sonuçlandırılmadığı halde bu kişiler ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, maddenin anayasa ve insan haklarına aykırı olduğunu öne sürerek düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle birlikte kabul edildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

4 madde metinden çıkarıldı

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin önergeleriyle 4 madde, metinden çıkarıldı.

Metinden çıkarılan maddeler şu düzenlemeleri içeriyordu:

"Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışı yapanlar ile yasal tedarik zinciri dışında beşeri tıbbi müstahzarların satış, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar veya aracılık edenler hakkında 20 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Eczanelerle eczane ticarethaneleri dışında veya reçetesiz ilaç satışı yapılması ve eczanelerle ecza depolarından başka yerlere ilaç satış yapılması halinde her bir kutu için 2'şer bin lira, ilaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerinin izinsiz ithali, bunların izinli laboratuvarlar dışında üretilmesi ve bakanlıkça istenilen fiyat tadilinin yapılmaması halinde 30'ar bin lira, diğer hükümlere muhalefet edenlere fiilin mahiyeti ve sonuçları da dikkate alınarak 2 bin liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununda yer alan yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılacak."

Kaynak: AA