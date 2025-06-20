Sağlık hizmeti ihracatı 1,5 milyon hasta tedavisi ile 3 milyar dolar gelire ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2024’te sağlık turizminden 3 milyar dolar gelir elde etti. Son 12 yılda sağlık turist sayısı 6 kat artarak 1,5 milyona ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ekonomik ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşma arayışı küresel sağlık turizmini büyütürken, Türkiye bu alanda önemli bir destinasyon haline gelmiştir. Bakanlık olarak hedefimiz, Türkiye’yi sağlık turizminde lider ülke konumuna taşımaktır” denildi.

“Heal in Türkiye” üyelerine teşvik oranı yükseldi

Bakanlık bünyesindeki “Heal in Türkiye” portalında yer alan 201 sağlık kuruluşu, 1 Haziran 2025 itibarıyla tanıtım ve reklam faaliyetlerinde yüzde 10 ilave destekten yararlanabilecek. Böylece hedef ülke dışı faaliyetlerde destek oranı yüzde 70’e, hedef ülkelerde ise yüzde 80’e çıkacak.

12 yılda 1.701 firma destek aldı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2012-2024 döneminde 1.701 sağlık kuruluşu ihracat desteklerinden faydalandı. Aynı dönemde 213 uluslararası fuar, 15 ticaret heyeti programı ve 5 HİSER projesi sağlık turizmi sektörüne yönelik olarak desteklendi.

41 JCI akreditasyonlu kuruluşla dünya 6’ncılığı

Türkiye, Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 41 sağlık kuruluşuyla dünya sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Bakanlık, bu alanda Türkiye’nin küresel pazar payını ve katma değerini artırmak için sektör paydaşlarıyla eşgüdümlü çalışmalarını sürdürüyor.