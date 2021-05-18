Sağlık sektörü fırsat kovalıyor

Sağlık sektöründe 2020 yılında kârlılığın azaldığını belirten şirket yöneticileri, pandeminin sektör üzerindeki etkisinin kısa vadeli olacağı öngörüsünde bulunurken, uzaktan sağlık hizmetlerini geliştirmek için teknoloji yatırımlarına odaklandıklanıldığını belirtti.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), dünya genelinde sağlık ve yaşam bilimleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik görünüme ilişkin beklenti ve yakın vadeli planlarını ortaya koyan ‘23. Global Sermaye Güven Barometresi’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada, şirketlerin yetkinliklerini geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak için teknoloji yatırımlarına hız vererek dijital dönüşüme odaklandığı belirtilirken, birleşme ve satın alma (M&A) fırsatlarını değerlendirdiği ifade edildi.

Yöneticilerin yüzde 43’ü şirketlerinin gelecek 12 aylık dönemde aktif olarak birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendireceğini dile getirdi.

Teletıp uygulamaları yaygınlaşıyor

Araştırmada hastaların tedavilere ulaşma biçimlerinin özellikle pandemi döneminde değiştiğine, teletıp uygulamalarının yaygınlaştığına ve klinik çalışmalarda teknoloji kullanımının arttığına vurgu yapıldı.

Uzun vadeli değer yaratma hedefleri doğrultusunda yöneticilerin yüzde 67’si dijital dönüşüm, yüzde 65’i ise müşteri ilişkilerine yatırımlarını artırıyor.

Kârlılıktaki düşüş kısa vadeli olacak

Araştırmaya göre; yöneticilerin yüzde 89’u kârlılıkta pandemi dolayısıyla düşüş görüldüğünü ifade etti.

Pandeminin kârlılık üzerindeki etkisine ilişkin ise yöneticilerin yüzde 76’sı kısa vadeli olacağı, 2021 veya 2022’de kârlılığın geri geleceği yanıtını verdi.

Öte yandan COVID-19 tedavisi ve aşısına yönelik çalışmalar yapan büyük ilaç şirketlerinin diğer biyofarmasötik şirketlerine göre kârlılıkta olumlu ayrıştığı belirtildi.