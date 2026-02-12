Sağlık sektöründe patlama! 6 haneli maaş sunan meslekler...
ABD’de sağlık sektörü istihdamda liderliğini sürdürüyor. Yeni verilere göre bazı sağlık mesleklerinde maaşlar 130 bin doları aşarken, önümüzdeki 10 yılda yüzde 40’a varan büyüme bekleniyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) son raporuna göre sağlık sektörü, 2026’da en hızlı büyüyen istihdam alanı olmayı sürdürüyor.
Ocak ayında eklenen toplam 130 bin yeni işin 82 bini sağlık sektöründen geldi. Uzmanlara göre yaşlanan nüfus ve artan sağlık hizmeti talebi, sektörde güçlü büyümenin devam edeceğine işaret ediyor.
Sağlık sektörü iş piyasasının lokomotifi oldu
BLS verilerine göre sağlık sektörü, Ocak 2025’te eklenen 44 bin işin neredeyse iki katı büyüme göstererek Ocak 2026’da 82 bin yeni istihdam yarattı.
Uzmanlara göre bu büyümenin en büyük nedeni ABD’de hızla yaşlanan nüfus. BLS yetkilisi Emily Krutsch, yaşlı nüfusun daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu ve bunun sağlık çalışanlarına olan talebi artırdığını belirtti.
Yapay zekâ sağlık mesleklerini tehdit etmiyor
Kariyer uzmanı Toni Frana’ya göre sağlık sektörü, yapay zekâ nedeniyle iş kaybı riski en düşük alanlardan biri.
Frana, yapay zekânın sağlık çalışanlarının yerini almak yerine onların verimliliğini artırdığını ve bu nedenle sektördeki iş talebinin güçlü kalacağını vurguladı.
En hızlı büyüyen ve en yüksek maaşlı 10 sağlık mesleği
BLS verilerine göre 2024–2034 döneminde en hızlı büyümesi beklenen sağlık meslekleri ve ortalama yıllık maaşları şöyle:
1. İleri Düzey Hemşire
Büyüme oranı: Yüzde 40,1
Ortalama maaş: 129 bin 210 dolar
2. Sağlık Hizmetleri Yöneticisi
Büyüme oranı: Yüzde 23,2
Ortalama maaş: 117 bin 960 dolar
3. Fizik Tedavi Asistanı
Büyüme oranı: Yüzde 22
Ortalama maaş: 65 bin 510 dolar
4. Doktor Asistanı
Büyüme oranı: Yüzde 20,4
Ortalama maaş: 133 bin 260 dolar
5. Psikiyatri Teknisyeni
Büyüme oranı: Yüzde 20
Ortalama maaş: 42 bin 590 dolar
6. Göz Sağlığı Teknisyeni
Büyüme oranı: Yüzde 19,8
Ortalama maaş: 44 bin 80 dolar
7. Ergoterapi Asistanı
Büyüme oranı: Yüzde 19,2
Ortalama maaş: 68 bin 340 dolar
8. İşitme Cihazı Uzmanı
Büyüme oranı: Yüzde 18,4
Ortalama maaş: 61 bin 560 dolar
9. Evde Sağlık ve Kişisel Bakım Uzmanı
Büyüme oranı: Yüzde 17
Ortalama maaş: 34 bin 900 dolar
10. Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Danışmanı
Büyüme oranı: Yüzde 16,8
Ortalama maaş: 59 bin 190 dolar