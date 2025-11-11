Sağlık sisteminde yeni dönem resmen başladı: Yükümlülükler belli oldu

Sağlık Bakanlığı, özel sektörün sağlık hizmeti sunabilmesi için “lisans sistemi” uygulamasını başlattı. Artık özel hastane kurmak veya mevcut tesislerde yeni branş ya da yatak eklemek isteyen kurum ve girişimciler, Bakanlığın planlamaları doğrultusunda lisans almak zorunda olacak.

Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de

Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Lisans Yönetmeliği’ne göre, özel hekim girişimleri, şirketler ve hastane grupları dâhil tüm özel sağlık kuruluşları lisans başvurusu yapmakla yükümlü olacak.

Başvurular 'planlama ilan metni' ile belli olacak

Bakanlık her yıl bir “planlama ilan metni” yayımlayacak. Bu metinde, hangi illerde, hangi branşlarda ve ne tür sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu açıklanacak. Başvurular yalnızca bu ilan kapsamındaki alanlarla sınırlı olacak.

Lisans açık artırma ile verilecek

Yeni düzenlemeye göre lisanslar açık artırma yöntemiyle dağıtılacak. Belirlenen taban fiyat üzerinden teklif veren istekliler arasından en uygun teklifi sunan kişi veya kurum lisans sahibi olacak.

Lisans bedelleri kamuya gelir olarak kaydedilecek. İhaleler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Şeffaflık, rekabet, eşitlik ve kamu denetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Usulsüzlük veya sahte belge tespit edilmesi hâlinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Bakanlık, lisansın doğrudan hastane veya klinik açma izni anlamına gelmediğini vurguladı. Lisans sahibi kişi ya da kurum, ayrıca ruhsat ve faaliyet izni almak zorunda olacak. Lisanslar devredilemeyecek, birleştirilemeyecek ve belirlenen süre içinde faaliyete geçilmezse iptal edilecek.

Az gelişmiş bölgelere teşvik

Yönetmelikte, az gelişmiş bölgelerde ya da nadir sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek kuruluşlara yönelik özel teşvikler de yer alıyor. Bu kapsamda verilecek lisansların başlangıç bedelleri daha düşük olacak.

Yeni lisans sistemi, Resmî Gazete’de yayımlanarak bugünden itibaren resmen yürürlüğe girdi.