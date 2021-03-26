Sağlık turizmi pandemiye rağmen hız kesmedi

Türkiye’nin en güçlü olduğu sektörler arasında yer alan sağlık turizmi, pandemi döneminde de dünyanın dört bir yanından ilgi görmeye devam ediyor. 2020 yılına damgasını vuran koronavirüs salgını, turizm başta olmak üzere birçok sektörde çok ciddi yavaşlamaya hatta küçülmeye neden oldu. Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren özellikle bulunduğumuz coğrafyada adından fazlasıyla söz ettirdiği sağlık turizminde yavaşlama kaçınılmaz olsa da yurt dışından ilgi hiç kesilmedi. Türkiye’de sağlık turizmi alanında faaliyetlerini sürdüren Savran Klinik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Savran, sağlık turizminde Türkiye’ye devam eden ilginin en önemli gerekçelerinden biri olarak ise Türkiye’nin sağlık sistemine yurtdışında duyulan güven olarak tanımlıyor.

‘Sağlık turizminde birçok ülke sıkıntı yaşarken biz büyük sıkıntılar yaşamadık’

Pandemi nedeniyle tüm dünyanın evlere kapandığı bu zorlu dönemlerde insanların hastanelere elzem olmadıkça gitmediğini hatırlatan Savran, “Kanser, kardiyoloji, göğüs hastalıkları gibi alanlarda insanlar tedavi olabilmenin, hizmet alabilmenin yolunu aradı. Kendi ülkelerinde bu hizmete ulaşamayan birçok yabancı ülke vatandaşı, dünyanın sayılı sağlık sistemi yapılanmasına ve yetişmiş insan kaynağına sahip Türkiye’yi tercih etti. Dolayısıyla birçok ülkede sağlık sistemi ve turizmi büyük sıkıntılar yaşarken, biz 2019’a göre durgun bir sene geçirsek de büyük sıkıntılar yaşamadık” ifadelerini kullandı.

2020 yılının ocak ve şubat aylarında pandemi öncesinde olduğu gibi normal seyrin devam ettiğini belirten Savran, “Mart ayında ilk vakanın ülkemizde görülmesiyle 2019’a göre sağlık turizminde düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Ancak tüm dünyada yaşanan bir salgın olması bile ülkemize olan ilginin artmasını engelleyemedi” dedi.

Spesifik alanlarda ilgi devam etti

Savran, kamuoyunda oluşan algıya göre, Türkiye’nin sadece saç ekimi ve estetik cerrahi konusunda sağlık turizminde başarılı gibi gözükse de aslında durumun hiç de öyle olmadığının altını çiziyor. Pandemi öncesi ufak bir işlem için dahi olsa hem Türkiye’yi ziyaret etmek kaliteli sağlık hizmeti almak isteyenlerin pandemi sırasında daha spesifik tedavi işlemlerine yöneldiğini aktaran Savran şöyle devam etti:

“Hayati konular dışında kişilerin hayat kalitesini bozan ortopedi, iç hastalıklar ve göz, kulak burun boğaz gibi hastalıklar için de yurt dışından hasta ağırlamaya devam ettik. Bu branşlarda pandemi sırasında dahi hasta ağırladık ve bu hastaların çoğunu mutlu gönderdik. Memnuniyetsizliğin yaşandığı tek husus olarak ise dil bilen sağlık personelinin azlığı olarak söyleyebilirim.”

‘Zoom estetiğine talepler artıyor’

Spesifik tedaviler olarak son dönemde ortaya çıkan bir alanında salgınla birlikte yeni normal olarak tabir edilen dönemle ilişkili olduğunu belirten Savran şu ifadeleri kullandı:

“İş hayatında ya da sosyal hayatımızda hepimizin de bir şekilde dahil olduğu bir konu var ki, o da yapılan online görüşmeler. Bize pandemi döneminde Zoom ve FaceTime’da sürekli online görüşme yapan, kendisini kamera karşısında belki de ilk kez bu kadar fark eden insanlar ulaştı. Bu online görüşmelerde daha iyi, genç ve sağlıklı görünebilmek için seyahat yasağımızın olmadığı Avrupa ülkelerinden hasta ağırladık. Bunların bir kısmını da gurbetçilerimiz oluşturdu.”

“2021 yılının ikinci yarısında istenilen seviyelere geliriz”

Sağlık sektöründe normalleşme sürecinin aşının yaygınlaşması ile daha da ivme kazanacağını düşünen Savran, “2021 yılının ikinci yarısında süreç daha da istenilen seviyelere gelecektir. Tüm sağlık otoritelerinin ifade ettiği altın kurallar başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yerine getirmesiyle eski sağlıklı günlere uzun bir süre geçmeden kavuşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Sağlık turizmi kuruluşları karmaşanın ve kötü niyetli uygulamaların önüne geçiyor”

Türkiye’de sağlık turizminin gelişiminde sadece bu işle ilgilenen kuruluşların ve acentelerin çok büyük role sahip olduğunu belirten Savran, organizasyonel sorunların yaşanmaması, hastaların zamanında ve en doğru hizmeti alabilmesi, memnuniyetin artırılması gibi çok kritik detaylar üzerine yoğunlaştıklarını aktardı.

Türkiye’nin küresel sağlık sektöründe adının daha fazla duyulması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Savran, “Kültür, gastronomi, spor, sanat gibi turizmin her alanında ülkemizin tanıtımı olağanüstü profesyonellikte yapılıyor ve geri dönüşleri alınıyor. Aynı şekilde sağlık sistemi ve insan kaynağı olarak dünyada ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin adı daha çok duyulsun, daha çok ülkeye ve hastaya ulaşılsın, ülkeye döviz girdisi sağlansın arzusundayız. Buradan yola çıkarak, baştan sonra doğru iletişim, uygulama ve sonrasındaki hizmetlerle birlikte hasta ve doktorlara bir rehber olmayı amaçlıyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlarken, Türkiye’nin sağlıkta kurum, doktor ve personelleri ile yaratacağı imajın bir parçası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Turizm acentelerinin sunduğu hizmetleri sıralayan Savran konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çağrı merkezi, konaklama, randevuların alınması, hastane görüşmeleri, özel hemşire hizmeti, şehir gezileri, özel ihtiyaçlar ve benzeri birçok konu için hasta kendisi uğraşmaz, her an özel sağlık personellerinden bilgi alabilir, organizasyon karmaşasından kurtulur ve oluşabilecek kötü niyetli uygulamalardan sıyrılmış olur. Sadece Türkiye’de tedavi süreci değil sonrasındaki kontrol ve takip aşamasında da hizmet vermeye devam ediyoruz. Hasta ülkesine döndükten sonra ilk ay daha sık olmak kaydıyla 1 sene içerisinde kontrolleri takip edilir, ilk ay yaşanabilecek herhangi bir sorun için sürekli hastayla kontak halinde olunur. Pandemi öncesinde Türkiye’de sağlık hizmeti alan misafirlerimize kendi ülkelerinde doktorlarımızla hasta ziyaretlerinde dahi bulunuyorduk.”