Sağlık turizminde hedef, 2019 rakamlarını geçmek

Sağlık turizminde küresel marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın durma noktasına geldiği 2020’yi en az hasarla atlattı. Türkiye Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Uzm. Dr. Servet Terziler, sektörün 2020’yi 2,5 milyar dolar ciroyla kapattığını söyledi. Terziler’e göre, aşı çalışmalarının sonuçları hem dünyanın hem de sağlık turizminin geleceğini belirleyecek.

Yaz ayları beklentilerin ötesine geçti

2020’nin sağlık turizmi üzerindeki etkilerini değerlendiren Servet Terziler, şunları söyledi: “Sağlık turizmi ilk üç aylık kayba rağmen yılı az hasarla kapattı. 2019’a göre yüzde 20’lik bir kayıp söz konusu. Sadece saç ekiminde 2020 ciroları 1,3 milyar doları buldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yurt dışından gelen hasta sayısında ciddi ivmelenme gördük. En fazla artış Ekim ayında yaşandı. Yılın son ayında dahi insanlarda tedirginlik olmasına rağmen tedavi için Türkiye’yi tercih ettiklerini gördük. Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından, 2021’in ikinci yarısı itibariyle sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir. Türkiye sağlık turizmi konusunda Avrupa’nın ve bölgenin rakipsiz ülkesi konumunda. Eski normale dönüşümüzle birlikte bu durumun avantajını hemen her sektörde hissedeceğiz. Yeter ki aşılama programları başarıyla ulaşsın.”

En fazla hasta Avrupa'dan geldi

Küresel salgının insanları karamsarlığa sürüklediğine dikkati çeken Servet Terziler, “2020, dünyanın adeta evlerine kapandığı bir yıl oldu ve insanlar doğal olarak bunaldı. Estetik tedaviler insanları eskisinden de mutlu kılıyor. 2020’nin son çeyreğinde gelen hasta sayısı bu durumu ispatlar nitelikte. Yurt içi tedavilerde de aynı durum söz konusu. Geçtiğimiz yıl en fazla hasta Avrupa’dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Kuzey’den İsveç, Danimarka ve Norveç de estetik tedavilerde Türkiye’yi tercih eden ülkeler arasında yer aldı.” dedi.

Türkiye’nin sağlık turizmindeki yeni hedefinin Asya bölgesi olduğunu belirten Servet Terziler, bu yıl özellikle Asya bölgesinde Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarına başlayacaklarını, böylece sağlık turizminin Türkiye’nin toplam hizmet ihracatına yaptığı katkıyı aralıksız sürdüreceğini aktardı.