Sağlık turizminde yeni dönem: Yeni yönetmeliğin ayrıntıları belli oldu

Yeni düzenleme kapsamında, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların HealthTürkiye portalı ile entegre çalışmaları zorunlu hale getirildi. Hastalar, aldıkları hizmetleri bu portal üzerinden takip edebilecek.

Sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması mecburi olacak. Ayrıca, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet takibini yapacak sorumlu personel atamak zorunda.

USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.), sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların faaliyetlerini uluslararası platformlarda destekleyecek. Aracı kuruluşlara yetki belgeleri USHAŞ tarafından verilecek ve bu kuruluşların hizmetleri düzenli olarak izlenip raporlanacak.

Uzaktan sağlık hizmetleri ve akreditasyon şartı

Yeni yönetmelikle, sağlık tesislerine uzaktan sağlık hizmeti sunma imkanı da tanındı. Ancak bu hizmetlerin de HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edilmesi gerekiyor. Ayrıca sağlık tesislerinin, TÜSKA (Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü) tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olması şart koşuluyor.

Performansa bağlı değerlendirme sistemi getirildi

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'nin geçerliliği, HealthTürkiye Performans Kriterleri ile ilişkilendirilecek. Bu kriterler arasında hasta memnuniyeti, şikayetler, cevap süresi, randevu bekleme süresi ile ciro ve finansal performans gibi unsurlar yer alacak.

Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar ayrıca hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri üzerinden düzenli olarak değerlendirilecek.

Yabancı dil zorunluluğu ve çağrı merkezi hizmeti

Yönetmelikte, tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlara:

* Yabancı dil seçeneği olan internet sitesi oluşturma,

* Birimlerinde en az bir yabancı dil bilen personel bulundurma,

* 7/24 hizmet verecek şekilde en az iki yabancı dilde çağrı merkezi hizmeti sunma

zorunlulukları getirildi.

Uyum için süre verildi

Mevcut Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların yeni yönetmelik hükümlerine 6 ay içinde uyum sağlamaları, komplikasyon sigortasını 2025 sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikalarını ise 2026 sonuna kadar tamamlamaları gerekiyor.