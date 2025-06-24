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Sağlık turizminin güvencesi “komplikasyon sigortası”

Yıl sonuna kadar tam uyum sağlanması zorunlu hale gelen yeni sağlık turizmi mevzuatına göre, işletmeler hastalarına komplikasyon sigortası yaptıracaklar. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, bunun tüm riskleri ortadan kaldıracağını söyledi.

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Sağlık turizminin güvencesi “komplikasyon sigortası”
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Türkiye, sağlık turiz­minde dünyanın ön­de gelen merkezle­rinden biri haline geldi. Ka­liteli sağlık hizmetleri, uygun maliyet yapısı, yüksek tek­nolojiye sahip tesisler ve uz­man hekim kadrosu, her yıl yüz binlerce yabancı hasta­yı ülkemize çekiyor. Turizm Bakanlığı’nın verilerine gö­re, 2024 yılında 1,5 milyon­dan fazla kişi, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etti.

Riskleri ortadan kaldırıyor

Bu sayı, her geçen yıl artar­ken; sağlık hizmeti sunan iş­letmeler için de hizmet kali­tesi kadar sorumluluk ve risk yönetimi alanında yeni ge­reklilikleri beraberinde geti­riyor. Tıbbi komplikasyonla­rının öngörülemeyen ancak hasta ve hizmet sağlayıcı açı­sından ciddi sonuçlar doğu­rabilen sağlık durumları ol­duğunu kaydeden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Der­neği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, her ne kadar sağlık hizmeti başarıyla su­nulsa da komplikasyon ris­kinin tıbbın doğasında ol­duğunu ve bunun tamamen ortadan kaldırılamadığını söyledi.

Komplikasyon sigor­tasının; bu gibi beklenmedik durumlarda hem sağlık ku­ruluşunu hem de hastayı ko­ruyan özel bir güvence oldu­ğunu belirten Genç, bu gü­venceden yoksun olan sağlık işletmelerinin, komplikas­yon durumlarında hastayla baş başa kalabileceğini, bu­nun da ciddi finansal ve iti­bar kayıplarına yol açabile­ceğini ifade etti.

Tercih değil, zorunluluk

2025 Nisan ayında yayım­lanan ve 31 Aralık 2025 iti­barıyla tam uyum sağlan­ması zorunlu hale gelen yeni sağlık turizmi mevzuatının, sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Genç, komplikas­yon sigortasının, yalnızca iyi niyetli bir tercih değil; mev­zuatla çerçevesi çizilmiş bir zorunluluk olduğuna işaret etti.

Bu yönetmelikle birlik­te, uluslararası hasta kabul eden hastane, klinik ve sağlık turizmi aracılarının, komp­likasyon sigortası olmaksı­zın faaliyet gösteremeye­ceklerini hatırlatan Genç, bu düzenlemenin, hem has­ta güvenliği hem de hizmet sağlayıcıların uluslararası standartlarda faaliyet gös­termesi açısından büyük bir adım olduğunu altını çizdi.

Komplikasyon sigortasının önemli fırsatlar sunduğunu belirten Gencay Genç, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Özel­likle sağlık turizmi aracıları açısından bu sigorta ürünü, sundukları hizmet paketle­rine değer katar. Komplikas­yon sigortası sunan bir aracı, sunduğu tedavi planının ar­kasında durduğunu gösterir ve pazarda farklılaşma sağ­lar. Uluslararası acentelerle yapılan B2B sözleşmelerde komplikasyon sigortası, hem şeffaflığı artırır hem de söz­leşmelere güven temelli bir yaklaşım kazandırır.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL