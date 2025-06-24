Sağlık turizminin güvencesi “komplikasyon sigortası”

Türkiye, sağlık turiz­minde dünyanın ön­de gelen merkezle­rinden biri haline geldi. Ka­liteli sağlık hizmetleri, uygun maliyet yapısı, yüksek tek­nolojiye sahip tesisler ve uz­man hekim kadrosu, her yıl yüz binlerce yabancı hasta­yı ülkemize çekiyor. Turizm Bakanlığı’nın verilerine gö­re, 2024 yılında 1,5 milyon­dan fazla kişi, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etti.

Riskleri ortadan kaldırıyor

Bu sayı, her geçen yıl artar­ken; sağlık hizmeti sunan iş­letmeler için de hizmet kali­tesi kadar sorumluluk ve risk yönetimi alanında yeni ge­reklilikleri beraberinde geti­riyor. Tıbbi komplikasyonla­rının öngörülemeyen ancak hasta ve hizmet sağlayıcı açı­sından ciddi sonuçlar doğu­rabilen sağlık durumları ol­duğunu kaydeden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Der­neği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, her ne kadar sağlık hizmeti başarıyla su­nulsa da komplikasyon ris­kinin tıbbın doğasında ol­duğunu ve bunun tamamen ortadan kaldırılamadığını söyledi.

Komplikasyon sigor­tasının; bu gibi beklenmedik durumlarda hem sağlık ku­ruluşunu hem de hastayı ko­ruyan özel bir güvence oldu­ğunu belirten Genç, bu gü­venceden yoksun olan sağlık işletmelerinin, komplikas­yon durumlarında hastayla baş başa kalabileceğini, bu­nun da ciddi finansal ve iti­bar kayıplarına yol açabile­ceğini ifade etti.

Tercih değil, zorunluluk

2025 Nisan ayında yayım­lanan ve 31 Aralık 2025 iti­barıyla tam uyum sağlan­ması zorunlu hale gelen yeni sağlık turizmi mevzuatının, sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Genç, komplikas­yon sigortasının, yalnızca iyi niyetli bir tercih değil; mev­zuatla çerçevesi çizilmiş bir zorunluluk olduğuna işaret etti.

Bu yönetmelikle birlik­te, uluslararası hasta kabul eden hastane, klinik ve sağlık turizmi aracılarının, komp­likasyon sigortası olmaksı­zın faaliyet gösteremeye­ceklerini hatırlatan Genç, bu düzenlemenin, hem has­ta güvenliği hem de hizmet sağlayıcıların uluslararası standartlarda faaliyet gös­termesi açısından büyük bir adım olduğunu altını çizdi.

Komplikasyon sigortasının önemli fırsatlar sunduğunu belirten Gencay Genç, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Özel­likle sağlık turizmi aracıları açısından bu sigorta ürünü, sundukları hizmet paketle­rine değer katar. Komplikas­yon sigortası sunan bir aracı, sunduğu tedavi planının ar­kasında durduğunu gösterir ve pazarda farklılaşma sağ­lar. Uluslararası acentelerle yapılan B2B sözleşmelerde komplikasyon sigortası, hem şeffaflığı artırır hem de söz­leşmelere güven temelli bir yaklaşım kazandırır.”