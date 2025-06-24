Sağlık turizminin güvencesi “komplikasyon sigortası”
Yıl sonuna kadar tam uyum sağlanması zorunlu hale gelen yeni sağlık turizmi mevzuatına göre, işletmeler hastalarına komplikasyon sigortası yaptıracaklar. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, bunun tüm riskleri ortadan kaldıracağını söyledi.
Türkiye, sağlık turizminde dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline geldi. Kaliteli sağlık hizmetleri, uygun maliyet yapısı, yüksek teknolojiye sahip tesisler ve uzman hekim kadrosu, her yıl yüz binlerce yabancı hastayı ülkemize çekiyor. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılında 1,5 milyondan fazla kişi, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etti.
Riskleri ortadan kaldırıyor
Bu sayı, her geçen yıl artarken; sağlık hizmeti sunan işletmeler için de hizmet kalitesi kadar sorumluluk ve risk yönetimi alanında yeni gereklilikleri beraberinde getiriyor. Tıbbi komplikasyonlarının öngörülemeyen ancak hasta ve hizmet sağlayıcı açısından ciddi sonuçlar doğurabilen sağlık durumları olduğunu kaydeden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, her ne kadar sağlık hizmeti başarıyla sunulsa da komplikasyon riskinin tıbbın doğasında olduğunu ve bunun tamamen ortadan kaldırılamadığını söyledi.
Komplikasyon sigortasının; bu gibi beklenmedik durumlarda hem sağlık kuruluşunu hem de hastayı koruyan özel bir güvence olduğunu belirten Genç, bu güvenceden yoksun olan sağlık işletmelerinin, komplikasyon durumlarında hastayla baş başa kalabileceğini, bunun da ciddi finansal ve itibar kayıplarına yol açabileceğini ifade etti.
Tercih değil, zorunluluk
2025 Nisan ayında yayımlanan ve 31 Aralık 2025 itibarıyla tam uyum sağlanması zorunlu hale gelen yeni sağlık turizmi mevzuatının, sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Genç, komplikasyon sigortasının, yalnızca iyi niyetli bir tercih değil; mevzuatla çerçevesi çizilmiş bir zorunluluk olduğuna işaret etti.
Bu yönetmelikle birlikte, uluslararası hasta kabul eden hastane, klinik ve sağlık turizmi aracılarının, komplikasyon sigortası olmaksızın faaliyet gösteremeyeceklerini hatırlatan Genç, bu düzenlemenin, hem hasta güvenliği hem de hizmet sağlayıcıların uluslararası standartlarda faaliyet göstermesi açısından büyük bir adım olduğunu altını çizdi.
Komplikasyon sigortasının önemli fırsatlar sunduğunu belirten Gencay Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle sağlık turizmi aracıları açısından bu sigorta ürünü, sundukları hizmet paketlerine değer katar. Komplikasyon sigortası sunan bir aracı, sunduğu tedavi planının arkasında durduğunu gösterir ve pazarda farklılaşma sağlar. Uluslararası acentelerle yapılan B2B sözleşmelerde komplikasyon sigortası, hem şeffaflığı artırır hem de sözleşmelere güven temelli bir yaklaşım kazandırır.”