Sağlıklı Turizm Sertifika Programı ve Kriterleri Hakkında İşletmeciler İçin 8 Önemli Madde

08 Temmuz 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrasında yaşam ve hijyen şartlarının her alanda değiştiği yadsınamaz bir gerçek olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmin devamlılığı ve güvenilirliği açısından yeni kriterler belirlemiş ve sertifikasyon programı başlattı. 2020 Haziran ayından itibaren normalleşme sürecine geçen turizm sektöründe, işletmelerin hizmet standartları korona sertifikası olarak da anılan bu program ile belirlenmiş olup, hem tesislerin hizmet devamlılığı sağlanmış hem de misafirler için salgın riskine karşın güvenilir bir ortam yaratıldı.

Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının da katkıları ile oluşturulan programın tüm detaylarını yazımızda inceleyebilir ve bu yıl hizmet verirken hangi kriterlerin vazgeçilmez olacağı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı Nedir?

Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı, 2020 yaz sezonundan itibaren tatilini Türkiye’de geçirecek olan hem yerli hem de yabancı turiste sunulacak hizmet standartlarını kapsamaktadır. Bu program, tüm ulaşım seçenekleri, terminaller, konaklama alanları, yeme – içme alanları içerisinde hijyen standartlarının uygun şekilde sağlandığını kanıtlamakta olup, belge, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilmektedir.

Sağlıklı Turizm Sertifikası Nasıl Alınmaktadır?

Tesisin bu programa dahil olabilmesi için öncelikle TGA web sitesini ziyaret ederek, 'Yeme & İçme Tesisleri İçin Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 Hijyen Değerlendirme Formu'' nu doldurması gerekmektedir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı belgenize bir sıra numarası verecek ve bu sıra numarasına göre işleme alınacaktır.

Daha sonra turistik işletmeler, bakanlıkça belirlenen kurum veya kuruluş tarafından yapılacak denetim sonucunda gerekli şartları taşımaları halinde belgeyi alarak hizmete açılacaktır.

Sağlıklı Turizm Sertifikası Programı Hangi Maddeleri İçermektedir?

Turizm Bakanlığı’nın başlattığı sertifikasyon programı 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Yolcu sağlığı ve güvenliği”, “Çalışan sağlığı ve güvenliği”, “Tesislerde alınan önlemler” ve “Ulaşım araçlarında alınan önlemler” içerisinde belirlenen kriterleri tesislerin eksiksiz bir şekilde sağlamaları gerekmektedir.

Yolcu Sağlığı ve Güvenliği

Bu bölüm yolcuların ülkeye ya da şehre giriş yaptıkları andan, çıkış zamanına kadar uyması gereken kuralları içermektedir. Burada terminal işletmecilerinin uygulaması gereken önemli maddelerin başında yolcuların alana maskesiz alınmaması kuralı yer almaktadır. Maskesiz yolcular içinse maske dağıtımı yapılmalıdır. Termal kamera ile ateş ölçümü, dezenfeksiyon halıları ve gerekli görüldüğü durumda dezenfeksiyon kabini kullanımı maddenin diğer şartları içerisindedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Bu madde tesis işletmecilerinin en dikkatli olması gereken alanlardan biridir. Ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin sadece bedenen değil, psikolojik açıdan da sağlık kriterlerini karşılayıp karşılamadığı mutlaka denetlenmelidir.

Bu madde kapsamında personele hijyen ve sanitasyon eğitimi verilecektir. Eğitimin yanı sıra maddenin detayları arasında termal kamera ile tesis girişinde ateş ölçümü, düzenli sağlık kontrolü, vardiya planlaması, çalışanlar için hijyen ürünleri temini ve psikolojik destek yer almaktadır.

COVID-19 Salgını Sonrasında Tesislerde Alınacak Önlemler

Bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda hem misafirlerin salgın riskinden uzak tutulması hem de tesislerin faaliyetlerine devam edebilmesi esas alınmıştır. Sertifikasyon şartları içerisinde ilk kural konukların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tesis içerisinde konaklayabilmesidir. Bunun için restoran, kafe, plaj ve havuz başı gibi ortak alanlarda, masa, şezlong vb. eşyaların mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Sosyal mesafe kuralının yanı sıra, personelin maskeli hizmet vermesi, ortak alanların hijyeninin sağlanması ve yeni misafirler için odaların uygun şekilde hazırlanması – yeni misafirin odalara kabulü için bekleme süresi gibi alt başlıklar bulunmaktadır.

Ulaşım Araçlarında Alınan Önlemler

Sertifikasyonun son maddesi olan ulaşım araçlarında alınan önlemler başlığı ise hava, kara, deniz ve demiryolu ile ulaşımda belirlenen tedbirleri içermektedir. Bu alanda hizmet veren personelin bağışıklık belgesi alması gerekirken, personele hijyen eğitimi verilecektir. Yolculuk sırasında sosyal mesafenin korunması adına yeni düzenlemeler ve ulaşım araçlarının sterilizasyonu da bu madde kapsamındadır.

Konaklama ve Yeme - İçme Tesisleri Hangi Alanlarda Denetlenecektir?

Bakanlık bu alanda 11 madde belirlemiş olup, tesislerin bu maddelerin tamamına uygun hizmet vermesi gerekmektedir.

Belirlenen maddeler;

· Süreç Yönetimi, standartların belirlenmesi, protokollerin hazırlanması

· Misafirlerin otele girişi

· Personel için alınacak önlem ve uygulamalar

· Yatak odaları, mutfaklar, yeme & içme üniteleri, yüzme havuzları ve plajlar, fitness salonları & spa, animasyon salonları düzenlemeleri

· Güvenlik

· Otel taşıtları

· Personel konaklama üniteleri ve lojmanlar

· Atık yönetimi

· Haşere ve zararlılarla mücadele

· Satın alma, mal kabulü ve depolama

· Acil durum ve izolasyon

şeklindedir.

https://otelleri.net/ ekibinden Ahmet Özdemir

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