Sağlıkta 'Çift kör denetim': 2025’te ceza rekoru kırıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2025 yılı içerisinde özel sağlık tesislerine yönelik 8 bin 800’den fazla denetim yapıldığını ve bu denetimlerin sonucunda 112 milyon liradan fazla idari ceza uygulandığını açıkladı.

Güner, Anadolu Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, 200’den fazla ülkeden insanın İstanbul’a sağlık hizmeti almak için geldiğini hatırlatarak, “Bu durum Türkiye sağlık sisteminin uluslararası alandaki başarısının açık göstergesidir” dedi.

"Çift kör denetim" uygulaması

Güner, İstanbul’da yürütülen denetim faaliyetlerinde “çift kör denetim” adı verilen özel bir sistematik kullanıldığını ifade etti. Bu sistemle ne denetleyen ekip ne de denetlenecek kurum, denetimin kim tarafından ve ne zaman yapılacağını bilmiyor. Denetim ekipleri şifrelenmiş mesajlarla görevlendiriliyor.

“Amacımız ceza kesmek değil” diyen Güner, asıl hedefin vatandaşın doğru, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Olağan dışı denetimler de yapılıyor

İstanbul’da 2024 yılında toplam 17 binden fazla denetim yapıldığını, bunların 3.400’ünün olağan dışı denetim olduğunu aktaran Güner, “2024’te yaklaşık 80 milyon liradan fazla ceza uyguladık. 2025'te ise bu rakam 112 milyon lirayı geçti” dedi.

Yapılan denetimlerin sadece hastanelerle sınırlı olmadığını kaydeden Güner, "Kamu-özel ayrımı yapmaksızın; hastane, tıp merkezi, poliklinik, diş hekimliği gibi tüm sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde denetimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa çağrı: Şikayet edin, takip edelim

Vatandaşların şikâyet ve taleplerine büyük önem verdiklerini belirten Güner, bu başvuruların CİMER, İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlükleri, telefon, hatta sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaştırılabileceğini söyledi.

“Hangi kanaldan gelirse gelsin, biz her türlü şikâyeti dikkate alıyor, takip ediyor ve gerektiğinde çok sert yaptırımlar uyguluyoruz” diyen Güner, kaliteli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği için denetimlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.