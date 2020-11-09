Salgın döneminde hastaneye başvurularda büyük düşüş oldu

09 Kasım 2020

Mehmet KARA

COVID-19 salgını nedeniyle acil olmayan vakaların ve ameliyatların ertelenmesi, sokağa çıkma yasakları ve özellikle insanların salgın korkusuyla hastanelere başvurularını ertelemeleri, ocak-temmuz döneminde genel sağlık sigortası kapsamında hastane başvurularında ciddi düşüşlere neden oldu. Virüs korkusuyla hastaneye gidilmemesinin, kronik hastalarda sağlık sorunlarına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

DÜNYA’nın derlediği verilere göre, ocak-temmuz döneminde genel sağlık sigortası kapsamında hastanelere yapılan başvuru yüzde 31,9 azaldı. Bir önceki yıl aynı dönemde 337 milyon 438 bin olan başvuru sayısı 229 milyon 764 bine düştü.

Hastaneye gitmek korkuttu

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı nisanda 16,9 milyon ve mayısta da 15,2 milyon kişi hastanelere başvurdu. Bir önceki yıl aynı aylarında sırasıyla 48,5 ve 47,1 milyon başvuruda bulunuldu.

Sokağa çıkma yasağı olmayan dönemlerde de hastanelere başvuruda ciddi düşüş dikkat çekti. 2. basamak devlet hastanelerine başvuruda yüzde 36,6, devlet 3. basamak hastanelerine başvuruda yüzde 30,8, özel hastanelere başvuruda yüzde 19,3 ve üniversite hastanelerinde yüzde 30,5 azalma oldu.

Bu durum tutarlara da yansıdı. Ocak-temmuz döneminde SGK’dan bu kapsamda yapılan ödeme tutarı yüzde 7,35 gerileyerek 28 milyar 373 milyon 945 TL oldu.

En yüksek tutar düşüşü yüzde 22,38 ile ikinci basamak devlet hastanelerinde gerçekleşti. Buna karşılık özel hastanelere yapılan başvuruların toplam tutarında yüzde 9,87 artış yaşandı.