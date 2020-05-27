Salgın sürecinde 'dijital göz yorgunluğu' hızlı artacak

27 Mayıs 2020

Osman KILIÇ/İSTANBUL

Salgın sürecinde evde geçirilen vakit ciddi oranda arttı. Yalnızca çalışan kesim değil, milyonlarca öğrenci de günlük yaşamının büyük çoğunluğunu dijital platformların başında geçiriyor. Araştırmalar, pandemi sürecinde evde internet kullanımının yarı yarıya yükseldiğini ortaya koyuyor. Dijitalde geçen bu zaman içinde de haliyle gözler de daha çok yoruluyor. Uzmanlar, uzaktan eğitim ve taşınan mesailerin ardından göz sağlığının ciddi oranda bozulacağına dikkat çekiyorlar. Dijitalde geçen bu vakitle birlikte tıp literatürüne ‘Dijital Göz Yorgunluğu’ kavramının girdiğini belirten Seiko Optik Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, salgının göz sağlığına ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekti. Yakın mesafeden saatlerce dijital ekranlar karşısında vakit geçirmenin hem çocuklar hem de yetişkinler için büyük risk oluşturduğunu kaydeden Çam, “Biz sektör temsilcileri olarak bir taraftan uyarılarımızı yapıyoruz. Diğer yandan da hizmetlerimizi ve yeni ürün teknolojimizi dijital ekranlar üzerine yoğunlaştırıyoruz” dedi.

“Gelecekte daha fazla dijital ekranlara maruz kalınacağı öngörüsünden yola çıkarak geliştirilen SmartZoom, uzun saatler bilgisayar ve ekranlar karşısında rahatlıkla ve herhangi bir semptoma maruz kalmadan çalışılmasına olanak sağlıyor” diyen Çam, optik sektörüne ilişkin hizmetlerde hızın ön plana çıkacağını vurguladı.

“Ötelenen göz muayeneleri normalleşme ile öne alınacak”

Pandemi süresince optik mağazaların kısıtlı hizmet vermeye devam ettiğini belirten Çam, "Bunun bir miktar daha süreceğini, sonrasında eskiden olduğu gibi normal çalışma saatlerine dönüş olacağını tahmin ediyoruz" dedi. "Normalleşme ile birlikte insanların ötelemiş oldukları sağlık ve doktor muayenelerini yaptıracaklarını ve özellikle bizim sektörümüzde önem arz eden reçete sayısının fazla geleceğini tahmin ediyoruz" diyen Çam, sürecin sonunda birçok insanın görme problemleri yaşadığını fark edeceğini söyledi. Çam, "Bu süreçte ya iyi göremediğimizi fark ettik ya da dijital cihazların olumsuz etkilerini hissetmeye başladık. Bu süreçte farkındalık katlanarak arttı" dedi.