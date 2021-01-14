Salgında ağız hijyeni ön plana çıktı, ağız duşlarına talep yüzde 35 arttı

2019 yılının sonlarında ortaya çıkmasının ardından hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında kişisel hijyen hayati önem taşımaya devam ediyor. Bunların başında ise ağız hijyeni geliyor. Yakın dönemde ağız sağlığı ve koronavirüs arasındaki ilişkiye dair İngiltere’de yapılan bir araştırma, ağız hijyeninin özellikle 70 yaşın üzerindeki hastalarda hava yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ağız hastalıkları COVID-19’un yüksek risk faktörleri arasında yer alan kalp hastalıkları riskini yüzde 25, tansiyon hastalığı riskini yüzde 20, şeker hastalığı riskini ise 3 kat artırıyor. Bu tablonun, toplumu ağız hijyeni konusunda daha bilinçli hale getirdiği görülüyor. Aquapick Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre, salgın sürecinde ağız duşlarına olan talep yüzde 35 artış gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aquapick Türkiye CEO’su Dr. Mehmet Fırat Doğan, “Hızla yayılan koronavirüs sebebiyle tüm dünya kişisel hijyenine daha fazla özen göstermeye başladı. Bu süreçte ağız duşu satışlarımız yüzde 35 artış gösterdi. Uzmanların söylediği gibi ağız hijyeni de virüsten korunmak için çok önemli. Bu noktada ağıza basınçlı su vererek dişleri derinlemesine temizleyen ve yüzde 100 ağız hijyeni sağladığı bilimsel olarak kanıtlanan ağız duşları, hava yolu enfeksiyonlarının önlenmesinden diş eti kanamalarını durdurmaya, implant kayıpları ile plak ve diş taşı oluşumunu önlemeye kadar pek çok fayda sağlıyor.” dedi.

Dakikada 2400 su atışı yapıyor

Yapılan bilimsel çalışmalarda ağız duşunun ağız ve solunum yolu patojenlerine (hastalık oluşturan virüs) maruz kalma riski yüksek olan kişiler için ciddi bir koruyuculuk sağladığının ortaya koyulduğunu söyleyen Dr. Mehmet Fırat Doğan, “Aquapick olarak geliştirdiğimiz ağız duşları, dakikada 2400 su atışı yaparak ağız sağlığının korunmasına destek oluyor. Dünyadaki en yüksek basınca sahip ağız duşu olması, patentli uç yapısı ve birçok kanıtlanmış bilimsel özelliği ile diş fırçasının ulaşamadığı her noktaya girerek ağızda yüzde 100 hijyen sağlıyor. Ağız duşunun, yapılan doktora tezi ve bilimsel yayınlarda ara yüz fırçası ve diş ipine göre kısa sürede çok daha yüksek etki sağladığı ve kullanıcıları bu zorluklardan kurtardığı kanıtlanmıştır. Ayrıca ağızda yapmış olduğu masaj etkisi sayesinde kan sirkülasyonunu yüzde 150 oranında artırdığı, 3. günün sonunda diş eti kanamaları ve çekilmelerini yüzde 98 oranında durdurduğu da kanıtlanmıştır. Bu yüzden ağız duşu kullanımı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, solunum yoluyla ağıza zararlı bakterilerin alınmaması ve yetersiz ağız hijyeni nedeniyle artan diş eti hastalıkları ile meydana gelen bakteri oluşumu, diş taşı, diş kayıpları, diş eti iltihaplanması ve birçok enfeksiyonun önlenmesinde en etkili yöntemlerden biri konumundadır.” dedi.

İmplant ve protezlerde de etkili

Ağız duşunun, diş implantı uygulamaları sonrasında implant çevresindeki dokularda oluşabilen periimplantitis adlı enfeksiyonu önlemede de etkili olduğuna dikkat çeken Doğan, “Periimplantitis, diş hekimliği sektörünün en büyük sorunlarının başında geliyor. Bunun en yaygın nedeni ise implant sonrası hijyenin yeteri kadar sağlanamaması. Özellikle implant dibi temizliğinde kullanılan diş ipinin kalıntı bırakarak periimplantitise neden olduğu ve protez altlarında kullanılan arayüz fırçası ile diş ipinin de hem yeteri kadar hijyen sağlayamadığı hem de doku deformasyonu yaptığı kanıtlanmıştır. Ancak Türkiye’de implant diplerine ve protez altlarına düşük basınç, etkisiz atış tekniği ve uygun olmayan uç yapılarından dolayı etkisiz ağız duşları kullanımı sonrası hastaların hala yeteri kadar hijyen sağlayamadığı görülüyor. Aquapick Ağız Duşu kullanımının ise uluslararası prestijli dergilerde ve dünya diş hekimliği kongrelerinde yapılan sunumlarda implant çevresinin ve protez altlarının temizliğinde kusursuz bir hijyen sağlandığı ve hastaların implant ve protezlerini sağlıklı bir şekilde sorun yaşamadan koruduğu görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Ömür boyu parça değişimine gerek yok

Doğan, odak noktalarının müşteri memnuniyeti olduğuna da değinerek, “Ülkemizde büyük bir sorun teşkil eden tüketici haklarını, ülkemize giriş yaptığımız 2017 yılından itibaren kendi bünyemizde oluşturduğumuz Aquapick Tüketici Hakları Yasaları ile tamamen müşteri odaklı, hiçbir müşterimizi karşılıksız bırakmadan, anında hizmet prensibi ile gözetiyoruz. Bu kapsamda ömür boyu hiçbir parça değişimine ihtiyaç duyulmadan kullanılmak üzere geliştirdiğimiz Aquapick ürünlerinde solüsyon vs kaynaklı hataları müşteriye yıkmadan gerekli desteği veriyor ve yüzde 98 oranında sadece bir saat içinde çözülen servis hızı ile kusursuz teknik destek hizmeti sunuyoruz. Cihazın kırılması gibi durumlarda ise yeni ürün almaya yönlendirmek yerine tuttuğumuz yedek parça stoğu ile müşterilerimize ufak bedeller ile ömür boyu kullanım imkanı sağlıyoruz. En ufak sorulara dahi 7/24 yanıt veriyor, müşterimizin bulunduğu ilde ofisimizin olmadığı durumlarda kargo ile ürünü alarak aynı gün müdahale edip tekrar evlerine bedelsiz ulaştırıyoruz. Ürünün kullanıcı sayısının birden çok olduğu müşterilerimize ise ek aksesuar desteği, her ağız yapısına göre ürünün nasıl kullanılacağının bizzat ağız ve diş sağlığı uzmanlarımızca anlatılması gibi birçok destek ile güven veriyoruz.” dedi.

Yatırımlar devam ediyor

Son olarak 2021 planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aquapick Türkiye CEO’su Dr. Mehmet Fırat Doğan, Ar-Ge yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Doğan, Aquapick olarak yaptığımız yoğun yatırımlar ile ağız duşunun geliştirilmesi ve daha efektif kullanımı için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında, dünyanın bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili ağız duşu olan AQ-300 modelini daha da geliştirerek tamamen sensörlerle donatılmış dünyanın en akıllı ağız duşu AQ-350'yi piyasaya sürdük. Böylece ağız duşunda yeni nesil sensör teknolojilerinin kullanımı gösterdik. Dünyada ekonomik daralmaların yaşanacağı bir yıl olarak öngörülen 2021’de de yatırımlarımıza ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz. Tamamiyle müşteri odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde müşteri hizmetlerini, satış ağımızı ve ulaşılabilirliğimizi artırarak bize olan güveni daha da pekiştirmek istiyoruz. Prestijli üniversiteler ile birlikte gerçekleştireceğimiz birçok bilimsel yayın daha ülkemize kazandırıp, Aquapick'in diş eti hastalıklarından, ortodontik tedaviye, implant ve protez kullanımından, genel ağız hijyenine kadar ağız ve diş sağlığının her alanında kesin çözüm sunduğunu göstermek istiyoruz.” diye konuştu.

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