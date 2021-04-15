“Salgında vertigo belirtileri arttı”

Mehmet KAYA

ANKARA - Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, 15 Nisan Dünya Vertigo Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, baş dönmesiyle kendisini gösteren ve tek başına hastalık olmayıp başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkan vertigonun salgın döneminde görülme sıklığının arttığını belirtti. Türkiye’de 25 milyon kişinin en az 1 kez vertigo atağı yaşadığını hatırlatan Özgirgin, COVID-19’un oluşturduğu stres ve anksiyetenin vertigo hastalığını tetiklediğini ve görülme sıklığını artırdığını; pandemiyle beraber artan çalışma saatlerinin, uykusuzluğun, yoğun endişe ve stresin vertigo vakalarında önemli şekilde artışa neden olduğunun altını çizdi.

Nuri Özgirgin, hastaların baş dönmesi atakları yaşadığını hatırlatarak, “Hastalar bu baş dönmesinin gece uykudan uyandırabildiğini anlatmaktadırlar. Vertigoya kulak çınlaması ve mide bulantısı da eşlik edebilmektedir. Vertigo sinir hastalıkları bulgusu da olabileceğinden beraberinde konuşma güçlüğü, baş ağrısı, bilinç kaybı da olabilir. Bu durumda zaman kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır” dedi.

Vertigo kontrol altına alınabilir

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, vertigonun tedavi edilebilir bir semptom olduğunu, ancak bu süreçte uzman bir hekimden destek almanın ve semptomlar geçti diye düşünüp tedaviyi yarıda kesmeden devam etmenin tedavi başarısı için kritik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nuri Özgirgin, “Vertigoyu kontrol altına almak için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. İlaç tedavisi, çeşitli girişimsel (ameliyat dahil) yöntemler ve egzersizlerle vertigo kontrol altına alınır. Tedavide asıl amaç vertigoya neden olan hastalığı bulup bu hastalığı kontrol altına almaktır. Bununla birlikte bazı tip vertigo hastaları kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb. tetikleyici faktörleri yaşamlarından uzak tutmalıdır.” diye konuştu.

Küçük çocukların yürüyüşlerine ve araba tutan çocuklara dikkat

Vertigonun çocuklarda da görülebileceğini özellikle 1,5-2 yaş aralığında şikayetini söyleme imkanı olmayan çocuklara ebeveynlerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özgirgin 1,5-2 yaşındaki çocukların yürüyüş bozuklukları, ayaklarının dolaşması, bir nesneyi alma amaçlı uzandığında nesneyi tam tutturamaması gibi hareketlerin baş dönmesi nedeni olabileceğini anlattı. Prof. Dr. Özgirgin çocuklarda araba tutmasının da önemli belirti olduğunu söyledi.

Yaşlılara tavsiyeler: İç kulak sorunu varsa yatıp dinlenmeyin, pazara, AVM’ye gidin

Prof. Dr. Özgirgin, özellikle yaşlı toplumda iki taraflı denge bozukluğu olan insanların hemen yatıp dinlenmeye çalıştıklarını ancak yapmaları gerekenin pazar yerleri, AVM gibi kalabalık ortamlara gidip etiket okumak, fiyatlara bakmak gibi odaklanma çalışmaları olduğunu belirtti. Özgirgin,” Baş dönmeli ve denge problemi olan hasta ne kadar aktif olursa, ne kadar hareketli ortamda olursa beyne giden algılar denge sistemini besleyen algılar o kadar zengin olur” dedi.

Gözlerin denge için çok önemli olduğunu, özellikle yaşlıların düşme riskine karşı evlerde koridorların ışığının açık bırakılması, uygun yerlere ve banyo-tuvaletlere tutamaklar, trabzanlar yerleştirilmesini tavsiye etti.