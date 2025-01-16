Salmonella bakterisi nedir, nasıl bulaşır, ölüme yol açar mı? Uzman isimden hayat kurtaran öneriler

İzmir Buca’da kumpir yedikten sonra zehirlenen ve 48 saat içinde hayatını kaybeden Servet Polat’ın (60) ölümü salmonella tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Polat’ın ölümü sonrası işyerinde alınan numunelerde salmonella bakterisi tespit edildi. Aynı işyerinde kumpir yiyen pek çok kişinin de zehirlenme belirtisi göstererek hastaneye başvurduğu ortaya çıktı.

İzmir’de ortaya çıkan tablo, Türkiye’de endişeye neden oldu? Peki nedir bu salmonella bakterisi? Nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, salmonella bakterisinin ağır tablolara sebebiyet verebileceğin anlattı. Korkut, "Salmonella bakterisi genellikle tavuk ve tavuk ürünlerinde çoğalabilen bir bakteri ve genelde ishale yol açar. Zehirlenme tablolarını tetikler” dedi.

Salmonellanın özellikle bayatlamış tavuk yumurtası ve tavuk görüldüğünü söyleyen Dr. Korkut, bulaşı halinde ortaya çıkabilecek belirtileri ise şöyle anlattı:

* Salmonella bakterisi ateşli ishal yapmaya eğilimlidir ve bu belirtileri gösteren hastaların hastaneye gitmesi önemlidir. Bu bakteriden zehirlenme vakaları diğer zehirlenmelerden farklı olur; daha ağır seyreder.

Salmonella ölüme kadar götürebilir

Salmonellanın bebekler, hamileler, kanser hastaları ve yaşlılar gibi özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde büyük tehlike arz ettiğini söyleyen Kerem Korkut, bakteriye maruz kalan kişilerin sıvı kaybettiğini ve sıvı kaybı sonucu genel kötüleşmeyle birlikte hayati risk oluşabileceğini söyledi.

Salmonella bakterisine karşı et ürünlerine, tavuk ve yumurta içeren ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Korkut, "Şeffaf politikalar uygulayan yerlerden alışveriş yapsınlar. Restoranlara gittiklerinde özellikle ürünün yerken kokusuna, tadına dikkat edebilirler. Elinden geldiğince daha önceden güvendiği, bildiği işletmelerden alışveriş yapabilirler” dedi.

Salmonella belirtileri baş gösterirse...

Dr. Kerem Korkut belirtilerin ortaya çıkması halinde yapılacakları ise şöyle sıraladı:

* Zehirlenme belirtisi başladığında da burada sıvı kaybı ön planda. Sıvı kaybı olan kişide iştah çok kötü olur. Ateş varsa zehirlenme tablosunda mutlaka hastane başvuru olmalı.

* Özellikle karın ağrısı olduğunda teşekküllü bir hastaneye, sağlık kuruluşuna başvurulmasında fayda var. Çünkü karın ağrısı olduğu durumlarda görüntüleme testleri de ön plana çıkıyor. Böyle durumlarda acil servislerin tercih edilmesi gerekir.