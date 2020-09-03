Sanofi ve GSK, COVID-19 aşısının Faz 1/2 klinik çalışmasını başlattı

03 Eylül 2020

COVID-19 ile mücadelede Nisan 2020’de güç birliği yaparak adjuvanlı rekombinant protein bazlı aşı adayı için çalışmalara başlayan Sanofi ve GSK, yaptığı açıklama ile aşı adayının Faz 1/2 klinik çalışmasına başlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, klinik öncesi çalışmaları, güvenlik ve bağışıklık tepkisi anlamında ümit verici olarak nitelendirilen aşı adayının Faz 1/2 çalışması, 400'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşecek. Klinik çalışmaların başarılı olması halinde 2021'de 1 milyar doza kadar üretim hedefiyle planlama yapılıyor.

Açıkılamada, "Bugün başlayan Faz 1/2 klinik çalışması, COVID-19 aşı adayının güvenliğini, vücudun aşıya vereceği tepkiyi ve bağışıklık sisteminin reaksiyonunu değerlendirmek amacı ile tasarlanmış bir çalışmadır." denildi.

ABD'deki 11 araştırmaya 440 sağlıklı yetişkin kaydoldu

Açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 araştırma tesisinde yapılan araştırmaya toplam 440 sağlıklı yetişkin kaydolurken, Sanofi ve GSK, geliştirdikleri aşının Faz 3 çalışmasının başlatılmasını destekleyecek ilk sonuçları Aralık 2020 başında bekliyor. Tüm bu klinik çalışmaların başarılı sonuçlar vermesi halinde, aşının ruhsat başvurusunun 2021'in ilk yarısında yapılması planlanıyor.

Sanofi ve GSK, etkisini sürdüren küresel salgınla mücadeleye destek hedefiyle COVID-19'a karşı yenilikçi teknolojilerini kullanarak adjuvanlı bir aşı geliştirmek amacıyla Nisan 2020’de güçbirliği yaptığını açıklamıştı. Faz 1/2 klinik çalışmalarına başlanan aşı adayı, Sanofi’ninmevsimlik grip aşılarından birinde ve GSK’nın yerleşik pandemik adjuvan teknolojisinde mevcut aynı protein-bazlı rekombinant teknolojiyi kullanıyor.