Sanofi’den COVID-19'a karşı, aşıda ikinci önemli iş birliği

03 Nisan 2020

Sanofi, COVID-19'a karşı yeni bir aşı adayı geliştirme çalışmaları kapsamında ikinci bir iş birliğine gidiyor. COVID-19'a karşı aşı adayı geliştirmek için Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile de çalışmalara başladığını Şubat 2020’de duyuran şirket; COVID-19'a karşı protein bazlı rekombinant bir aşı adayı geliştirmeye başlamıştı.

Şimdi ise, Sanofi'nin aşılar konusunda uzman global iş birimi Sanofi Pasteur ve klinik evrede mesajcı RNA (mRNA) tedavileri üzerine çalışan Translate Bio (NASDAQ: TBIO), COVID-19'a karşı yeni bir mRNA aşısı geliştirmek için iş birliği yapacak.

Yeni çalışmada, çoklu mRNA yapıları üretimine başlayan Translate Bio’nun mRNA platformu birden çok SARS-CoV-2 aşısı adaylarını keşfetmek, tasarlamak ve üretmek için kullanılacak. Sanofi de bu iş birliği çerçevesinde potansiyel barındıran bu aşı adaylarını geliştirme aşamasına getirmek için aşılar alanındaki kapsamlı uzmanlığını ve dış araştırma ağlarının desteğini ortaya koyacak.

Sanofi Global Aşılar İş Birimi Başkanı David Loew yeni çalışma hakkında şu bilgileri verdi; “COVID-19’un yarattığı halk sağlığı kriziyle, tedavileri test ederek ve farklı platformlarda iki aşı üzerinde çalışarak birçok koldan mücadele ediyoruz. Ne kadar çok yaklaşım denersek, hedefe ulaşma olasılığımızın o kadar artacağına inanıyoruz. Bugüne kadarki iş birliğimizde yaşadığımız deneyim ile Translate Bio'nun yeteri kadar kurulu üretim kapasitesine sahip olan mRNA platformunun aşılara yönelik muhtemel güçlü talebi karşılamamıza yardımcı olabileceğine inanıyoruz”.

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan konuyla ilgili şunları söyledi;“Hiç kimsenin aşıyla korunabilir hastalıklardan zarar görmediği bir dünya vizyonuyla çalışan Sanofi Pasteur, bugün dünyada sadece insan aşılarına odaklanmış en büyük şirket durumunda. COVID-19 salgını, bulaşıcı hastalıkları önlemede aşılamanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen aylarda COVID-19’a karşı aşı geliştirme yolunda BARDA ile Rekombinant DNA temelli bir aşı geliştirmek için iş birliğine gittiğimizi duyurmuştuk. Şimdi de Translate Bio ile mRNA aşısı geliştirmek üzere yine çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde etkin bir çözüme ulaşma çabamızı iki farklı yaklaşım için de paralel olarak ilerleyecek şekilde yaptığımız ortaklıklarla güçlendiriyoruz. 130 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

mRNA Aşıları Nedir?

Aşılar, bağışıklık sistemini uyarmak için hastalık ajanlarını taklit ederek etki gösterir ve vücutta karşılaşabilecekleri enfeksiyonlarla savaşmak için aktif kalan bir savunma mekanizması oluşturur. mRNA aşıları, koruyucu bir bağışıklık yanıtı oluşturmadaki yüksek potansiyelleri sebebiyle seçilen antijen(ler)i kodlayan bir nükleotid dizisi sunarak yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyar. mRNA aşıları, birçok açıdan geleneksel aşı yaklaşımlarına kıyasla potansiyel olarak yenilikçi bir alternatifi temsil eder. Bu nedenler; mRNA aşılarının yüksek potensi (gücü), hücre çekirdeğine girilmeye gerek kalmadan protein üretimini başlatabilme yeteneği, hızlı aşı geliştirme olanağı, düşük maliyetli üretim potansiyeli ve virüs aracılığına gerek kalmadan uygulanabildiği için güvenle kullanılabilmesidir. Bu yaklaşım potansiyel olarak aşılamanın bugün için uygun bir seçenek olmadığı hastalıklara karşı aşı geliştirilmesine olanak verir. Ayrıca istenilen bir veya birden çok antijen, üretim süreci değişikliği gerekmeden mRNA'dan sentez edilebildiğinden, aşı geliştirmede en yüksek esnekliği ve verimliliği sağlar.

Translate Bio CEO’su Ronald Renaud, Translate Bio ve Sanofi Pasteur ekiplerinin mRNA aşısı konusunda devam eden iş birliği kapsamında, birçok bulaşıcı hastalık hedefine karşı yüz güldürücü klinik öncesi veriler elde ettiklerini vurgulayarak; “Hem önceki çalışmalarımız hem de COVID-19 araştırmalarında güç birliği yapmamız, karşımızdaki halk sağlığı tehdidiyle mücadelede güçlü bir temel oluşturacaktır. COVID-19 ile mücadelede birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, Translate Bio'nun yenilikçi mRNA platformunun yanı sıra Sanofi'nin aşı alanındaki uzmanlığını ve devam eden COVID-19 araştırmasını bir araya getirerek yeni bir mRNA aşısını hızla klinik aşamaya taşımayı hedeflemektedir” dedi.