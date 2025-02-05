Sarı serum kabusu sürüyor: Afyon ve Adana'nın ardından İstanbul'da da can aldı

Türkiye’de çoklu salgın nedeniyle hemen herkes hasta… Bir an önce ayağa kalkmak isteyenler ise çok tehlikeli bir yola başvuruyor.

Çünkü halk arasında ‘atom’, ’sarı serum’ ya da ‘vitamin serumu’ olarak bilinen ‘tedavi’ yöntemi can almaya devam ediyor.

Afyonkarahisar ve Adana’nın ardından bir ölüm haberi de İstanbul'dan geldi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde yaşayan Harun Bayramoğlu İddiaya göre evinde 'sarı serum' tedavisi aldı.

64 yaşındaki Bayramoğlu tedavinin ardından fenalaşarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayramoğlu hayatını kaybetti.

Bayramoğlu'nun cenazesi Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.